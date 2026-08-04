Νάνσυ Παραδεισανού για Ελένη Πέτα: Ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε

Ένα νέο beef ξέσπασε στη showbiz στα τέλη του Ιουλίου, με «πρωταγωνίστριες» τη δημοσιογράφο Νάνσυ Παραδεισανού και την τραγουδίστρια Ελένη Πέτα.

Μέσω ενός νέου βίντεο στο Youtube η Νάνσυ Παραδεισανού αναφέρθηκε στο περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι ντράπηκε για λογαριασμό της γνωστής ερμηνεύτριας. Η κόντρα ανάμεσα στη δημοσιογράφο και την Ελένη Πέτα ξεκίνησε με αφορμή μία συνέντευξη που είχε δώσει στην πρώτη ο Τάσος Ιορδανίδης.

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Μάλιστα, η Νάνσυ Παραδεισανού ανέφερε ότι μετάνιωσε που απάντησε δημόσια στην Ελένη Πέτα, καθώς η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις έγινε θέμα.

«Απάντησα προχθές στην Ελένη Πέτα, που ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε σε μια γυναίκα πολύ νεότερή της. Που δεν κατάλαβε τίποτα. Θα μου πεις αν καταλάβαινε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ντράπηκα και το μετάνιωσα που της απάντησα, γιατί έγινε και θέμα στα site μετά. Ντράπηκα, πραγματικά ντράπηκα», είπε η Νάνσυ Παραδεισανού στο βίντεο που δημοσίευσε.

Τα σχόλια που είχαν ανταλλάξει στο Instagram

Πρόσφατα, η Νάνσυ Παραδεισανού είχε δημοσιεύσει στα social media μία συνέντευξη του Τάσου Ιρδανίδη και οι ερωτήσεις της στον ηθοποιό προκάλεσαν την αντίδραση της γνωστής τραγουδίστριας, Ελένης Πέτα.

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Η Ελένη Πέτα σχολίασε, λοιπόν, στα σχόλια του βίντεο και άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο με τη δημοσιογράφο. Η Νάνσυ Παραδεισανού της απάντησε και μία νέα κόντρα φαίνεται να «γεννήθηκε».

«Ευγενέστατος ο άνθρωπος! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή! Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!», σχολίασε αρχικά η Ελένη Πέτα κάτω από το απόσπασμα της συνέντευξης του Τάσου Ιορδανίδη.

«Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή ν’ ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι»,

«Αγαπητή Νάνσυ ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας!

Συμπωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών! Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόσα χρόνια δεν καταλάβατε πόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη;

Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας δεν σας εμποδίζει κανείς! Και προς θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχάρπαστης τραγουδίστριας! Καλό καλοκαίρι!», απάντησε η Ελένη Πέτα.

«Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά και ήρεμο καλοκαίρι θα ευχηθώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα σας», ήταν η απάντηση της Νάνσυς Παραδεισανού.

«Είμαι σίγουρη, πως καταλάβατε πολύ καλά πού ξεφύγατε..! Αφού κάνετε 23 χρόνια αυτή τη δουλειά! Καλό καλοκαίρι λοιπόν με έμπνευση και πάνω από όλα υγεία», απάντησε η Ελένη Πέτα.

«Καλά που δεν ασχοληθήκατε μαζί μου που και ν’ ασχολιόσασταν. Όσο κι αν θίγει τον εγωισμό σας, δεν έχω κάνει κανένα λάθος και αν είχα κάνει, θα το είχα αφαιρέσει στο μοντάζ», αποκρίθηκε η Νάνσυ Παραδεισανού.

«Αχ Νάνσυ μου είδες που άλλα λέω άλλα καταλαβαίνεις; Είπα πως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με σένα δεν σε ακολουθώ απλά μου ήρθε η συνέντευξη! Σαφώς και τώρα ασχολήθηκα και πολύ κακώς εννοείται! Εν αντιθέσει με σένα δεν έχω τέτοια θέματα εγωισμού! Παραδέχομαι το λάθος μου», απάντησε η γνωστή τραγουδίστρια.