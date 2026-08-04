Η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε για μπάνιο στο Κεδρόδασος Χανίων με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Χριστίνα Κοντοβά

Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από αρκετές μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης στην Κέρκυρα πήγε στη Μύκονο και αυτό το διάστημα βρίσκεται στα Χανιά, μαζί με φίλους και συνεργάτες της.

Τη Δευτέρα (03.08.2026) η οικοδέσποινα της επιτυχημένης εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αποκάλυψε ότι κάνει διακοπές μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Στην παρέα είναι και η φίλη και κουμπάρα, Χριστίνα Κοντοβά. Μία ημέρα αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε νέο υλικό από τις διακοπές της, από μία εξόρμηση που έκανε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Χριστίνα Κοντοβά στο Κεδρόδασος.

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Πρόκειται για μία υπέροχη παραλία των Χανίων που βρίσκεται κοντά στο Ελαφονήσι και είναι πιο απομονωμένη από άλλες με μαγευτικά νερά και ηρεμία.

Εκεί η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έστησαν τις ομπρέλες τους και χάρηκαν τον ήλιο και τη θάλασσα στο έπακρον.

Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που ανέβασε η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA αποκαλύφθηκε ότι είχαν μαζί τους όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για πολλές ώρες στην παραλία, όπως ψυγειάκι αλλά και δροσιστικά σνακς.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.