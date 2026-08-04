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Η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε για μπάνιο στο Κεδρόδασος Χανίων με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Χριστίνα Κοντοβά

Οι διακοπές στην Κρήτη συνεχίζονται για την όμορφη παρουσιάστρια του Mega
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου
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Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από αρκετές μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης στην Κέρκυρα πήγε στη Μύκονο και αυτό το διάστημα βρίσκεται στα Χανιά, μαζί με φίλους και συνεργάτες της.

Τη Δευτέρα (03.08.2026) η οικοδέσποινα της επιτυχημένης εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αποκάλυψε ότι κάνει διακοπές μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Στην παρέα είναι και η φίλη και κουμπάρα, Χριστίνα Κοντοβά. Μία ημέρα αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε νέο υλικό από τις διακοπές της, από μία εξόρμηση που έκανε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Χριστίνα Κοντοβά στο Κεδρόδασος.

Πρόκειται για μία υπέροχη παραλία των Χανίων που βρίσκεται κοντά στο Ελαφονήσι και είναι πιο απομονωμένη από άλλες με μαγευτικά νερά και ηρεμία.

Εκεί η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έστησαν τις ομπρέλες τους και χάρηκαν τον ήλιο και τη θάλασσα στο έπακρον.

Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που ανέβασε η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA αποκαλύφθηκε ότι είχαν μαζί τους όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για πολλές ώρες στην παραλία, όπως ψυγειάκι αλλά και δροσιστικά σνακς.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

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