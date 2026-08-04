Η Σοφία Καρβέλα αποκάλυψε πώς περνάει το φετινό της καλοκαίρι στην Αμερική

Η Σοφία Καρβέλα έχει χτίσει μία ευτυχισμένη ζωή αμέτρητα χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα και τους αγαπημένους της γονείς, Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, καθώς ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική.

Η fashion stylist και creative director είναι μητέρα δύο παιδιών, του Νίκου και του Νέστορα, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Θανάση Πανουργιά. Η Σοφία Καρβέλα τη Δευτέρα (03.08.2026) ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες της αποκαλύπτοντας πώς περνάει στις ΗΠΑ το καλοκαίρι της.

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Όπως φαίνεται από το υλικό που μοιράστηκε στο Instagram, της αρέσει πολύ να γυμνάζεται, αλλά και να κάνει ηλιοθεραπεία, φορώντας το μπικίνι της. Επίσης, στην ίδια ανάρτηση η Σοφία Καρβέλα ανέβασε και πολλές φωτογραφίες στις οποίες δείχνει το styling και τις κομψές ενδυματολογικές της επιλογές.

«Καλοκαίρι στις ΗΠΑ», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της στα αγγλικά της.

Στο παρελθόν η Σοφία Καρβέλα είχε μιλήσει για τη ζωή της στις ΗΠΑ.

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«Πήγα να σπουδάσω, κάτι το οποίο τελικά δεν κατάφερα να κάνω. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Το έπαιζα ηθοποιός για λίγο καιρό. Μετά σιγά σιγά, δυναμικά μπήκα στην μόδα. Δεν το άφησα ποτέ, συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ αυτό, το αγαπώ και βρήκα χαρά σε αυτό. Είναι μια δύσκολη πόλη, έχει δύσκολους ρυθμούς. Είναι μια πόλη που αγαπώ πολύ, βρήκα τον εαυτό μου», είχε πει η Σοφία Καρβέλα στην εκπομπή «Happy Day».

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Νίκος Καρβέλας δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κάθεται στο πιάνο του και παίζει το κομμάτι «Έξω φυσάει και βρέχει», που πρωτοερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας και υπογράφουν τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος.