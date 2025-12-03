Lifestyle

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλακή o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια που αποκάλεσε τον ηθοποιό «ηλίθιο» και του προμήθευε τη θανάσιμη κεταμίνη είχε δηλώσει ένοχος
Μάθιου Πέρι
Ο Μάθιου Πέρι / AP Photos

Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης είναι o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, που βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στις 28 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον γιατρό, Σαλβαδόρ Πλασένσια που έχει δηλώσει ένοχος ότι χορηγούσε στον πρωταγωνιστή από τα «Φιλαράκια» κεταμίνη.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια είναι ένας από τα πέντε άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του 54χρονου Πέρι – του «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια». 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός και άλλοι δύο άνδρες συνεργάστηκαν για να προμηθεύσουν στον ηθοποιό κεταμίνη, τη ναρκωτική ουσία στην οποία ήταν εθισμένος ο «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια». Κατηγορείται ότι προμήθευσε στον ηθοποιό μεγαλύτερη ποσότητα του φαρμάκου στον Πέρι με αντάλλαγμα χιλιάδες δολάρια.

Σύμφωνα με γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Δρ. Πλασένσια με τον Δρ. Μάρκ Τσάβες, ο Δρ. Πλασένσια φέρεται να αποκάλεσε τον Μάθιου Πέρι «ηλίθιο».

Ο ηθοποιός έπαιρνε νόμιμες, συνταγογραφημένες ποσότητες του φαρμάκου για να θεραπεύσει την κατάθλιψή του, αλλά ήθελε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που του είχε συνταγογραφηθεί.

Ο Μάθιου Πέρι έλαβε 27 ενέσεις κεταμίνης τις τρεις τελευταίες μέρες πριν πεθάνει.

