Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Τριαντάφυλλος που είχε πάει στο «Survivor», που έκανε τον Ταρζάν, λέει κλόουν τους άλλους;

«Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε», είπε ακόμα
Ματθίλδη Μαγγίρα
Η Ματθίλδη Μαγγίρα / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Την άποψή της για την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» είπε δημοσίως η Ματθίλδη Μαγγίρα, ενώ ταυτόχρονα σχολίασε και όσα είχε δηλώσει ο Τριαντάφυλλος για το εν λόγω show. 

Η γνωστή ηθοποιός και show woman μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Ματθίλδη Μαγγίρα αναφέρθηκε στον Τριαντάφυλλο που είχε πει ότι δε θα έπαιρνε μέρος στο «Your Face Sounds Familiar».

Η Ματθίλδη Μαγγίρα υπογράμμισε ότι τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το «Your Face Sounds Familiar» χρειάζονται χρονικά διαλείμματα για να μην κουράζουν το κοινό, αναφέροντας ότι θα την ενδιέφερε μια θέση στην κριτική επιτροπή.

«Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια όταν έχουν γίνει και αρκετά, μετά πρέπει να περάσει και ένα καλό χρονικό διάστημα για να ξαναβγούν. Γιατί όταν είναι κάθε χρόνο, μπορεί και να κουράσει ένα project. Οποιοδήποτε project. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο show», είπε αρχικά.

«Ναι, θα τη σκεφτόμουνα την κριτική επιτροπή, αλλά δεν έχει γίνει κρούση», αποκάλυψε ακόμα, ενώ αρνήθηκε να πάει ξανά ως διαγωνιζόμενη.

«Πόσες φορές θα πάω ρε συ διαγωνιζόμενη; Οι ίδιοι και οι ίδιοι θα πηγαίνουμε; Πρέπει να αλλάζουν», ανέφερε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Έπειτα προβλήθηκε η άποψη του Τριαντάφυλλου για το «Your Face Sounds Familiar», η οποία ήταν η εξής: «Μου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουνε μιμήσεις και τα λοιπά».

Έτσι η Ματθίλδη Μαγγίρα κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε ο γνωστός τραγουδιστής. 

«(Αυτά τα είπε) ο Τριαντάφυλλος ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο «Survivor»; Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα ‘πε όλα θεωρώ.

Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν… άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».

Τέλος η Ματθίλδη Μαγγίρα αρνήθηκε να απαντήσει αν έχει δεχτεί πρόταση και αν θα βρίσκεται στον νέο κύκλο του «Just the 2 of us» που θα ξεκινήσει στο OPEN με τον Νίκο Κοκλώνη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo