Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή αγκαλιά με την κόρη της με φωτογράφο τον πρίγκιπα Χάρι    

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της Λίλιμπετ στο Instagram μέσα από τον φακό του πρίγκιπα Χάρι.

Η εικόνα φέρει την υπογραφή του πρίγκιπα Χάρι, τον οποίο η Μέγκαν Μαρκλ αναφέρει χαριτολογώντας στη λεζάντα ως «papa Sussex». Είναι τραβηγμένη σε μια παραλία, όπου μητέρα και κόρη απεικονίζονται αγκαλιασμένες καθώς κάθονται πάνω σε βράχια.

«Για τη γυναίκα που θα γίνει μια μέρα… Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», έγραψε η δούκισσα του Σάσεξ που παραμένει πιστή στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, να τιμά δημόσια τη συγκεκριμένη επέτειο.

Σημειώνεται ότι το 2025 είχε μοιραστεί ένα επίσης σπάνιο στιγμιότυπο της μικρής Λίλιμπετ και του πρίγκιπα Χάρι.

Το νεότερο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 2021, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ.