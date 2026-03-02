Lifestyle

Μελέτης Ηλίας: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο

Ο γνωστός ηθοποιός είχε τα γενέθλιά του και ευχήθηκε αυτό που θέλουμε όλοι
Μελέτης Ηλίας
Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας στη θεατρική σκηνή / NDP Photo / Φωτογραφία Θωμάς Δασκαλάκης

Μία ευχή στο πνεύμα των ημερών έκανε ο Μελέτης Ηλίας. Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος γίνεται  46 ετών εξέφρασε σε ανάρτησή του στο Instagram την ελπίδα να μη γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Ξεχωριστή ήταν η 2α Μαρτίου για τον Μελέτη Ηλία, καθώς ο γνωστός ηθοποιός είχε τα γενέθλιά του και ευχήθηκε κάτι που θέλουμε όλοι: να μη ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Το Σόι σου» δέχθηκε ευχές, τόσο από αγαπημένα του πρόσωπα, όσο και από διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα αγάπης.

Θέλοντας να τους ευχαριστήσει, ο Μελέτης Ηλίας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο δημοφιλής και ευαισθητοποιημένος καλλιτέχνης δημοσίευσε μία φωτογραφία του, την οποία συνόδευσε με μία ιδιαίτερη λεζάντα.

«46 σήμερα! Κι ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο. Ναι, εμείς της γενιάς του ’80 σε τέτοια τηλέφωνα μιλούσαμε», έγραψε στο μήνυμά του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meletis ilias (@meletis_ilias)

 

Ο Μελέτης Ηλίας και η σύζυγός του, Αρετή Πασχάλη είναι μαζί 21 χρόνια κι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη κι έναν γιο.

Lifestyle
