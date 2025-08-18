Μελίνα Ασλανίδου: Με τα social media και όλα αυτά χάνουμε την ψυχή μας

Για τη διαχρονικότητα των παλαιών λαϊκών τραγουδιών καθώς και για τον τρόπο για τον οποίο διατηρεί την αισιοδοξία της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μελίνα Ασλανίδου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ποιο είναι το μυστικό που τα λαϊκά τραγούδια εκείνης της εποχής τα τραγουδούν σήμερα νέα παιδιά;

Είχαν μια αλήθεια, εκεί έγκειται και η διαχρονικότητα των τραγουδιών. Δηλαδή ο στίχος του Σεφέρη θα είναι πάντα ο στίχος που θα αγγίζει βαθιά την ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Ο κάθε ένας ταυτίζεται με τη βαθιά ουσία της ψυχής του. Με τα social media και όλα αυτά χάνουμε την ψυχή μας, χάνουμε την καθημερινότητα μας και το ποιοι είμαστε και που πάμε.

Τότε οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στην ψυχή τους, ήταν πιο κοντά ο ένας στον άλλον, μιλούσαν μεταξύ τους, όχι μέσα από τα social και μέσω μηνυμάτων. Είχαν προσωπική επαφή, ένιωθαν ο ένας την ενέργεια του άλλου.

Μέσα σε μια δύσκολη μέρα τι είναι αυτό που σας φτιάχνει τη διάθεση και σας κάνει να χαμογελάτε;

Η επαφή μου με τους ανθρώπους. Εκεί υπάρχει απόλυτη ελπίδα, αγάπη και ελευθερία και κατανόηση. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να επικοινωνείς με τους ανθρώπους, όχι από τα social media αλλά δια ζώσης.