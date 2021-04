Ένα τέλος στα όσα ακούγονται γύρω από τον θάνατο των παιδιών της – Tam, Lark και Thaddeus – επιχειρεί να βάλει η 76χρονη ηθοποιός Μία Φάροου. Τα πραγματικά αίτια, σύμφωνα με τις φήμες δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η ηθοποιός κατηγορείται ότι έχει ευθύνες για τον χαμό τον παιδιών της.

Μέχρι σήμερα η Μία Φάροου, μητέρα 14 παιδιών, είχε αποφύγει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τον θάνατο των Tam, Lark και Thaddeus, σεβόμενη την επιθυμία των παιδιών της να μείνουν οι ζωές τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, το ντοκιμαντέρ Allen vs Farrow φούντωσε τις φήμες για τον θάνατο των τριών παιδιών της Φάρου, η οποία και αποφάσισε να απαντήσει με μία ανακοίνωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

«Ως μητέρα 14 παιδιών, η οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα. Ενώ διάλεξα μια καριέρα που με έβαλε στη δημόσια σκηνή, τα περισσότερα παιδιά μου επέλεξαν να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επειδή σέβομαι όλες τις επιθυμίες τους, για αυτό είμαι πολύ επιλεκτική στο τι δημοσιεύω. Πολύ λίγες οικογένειες είναι τέλειες και κάθε γονιός, που έχει χάσει το παιδί του, ξέρει ότι ο πόνος είναι ανελέητος και ακατάπαυστος. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες κακεντρεχείς φήμες, βασισμένες σε ανακρίβειες, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο και βάζουν στο στόχαστρο τις ζωές των παιδιών μου. Για να τιμήσω τη μνήμη τους, τα παιδιά τους και κάθε γονιό, που έχει χάσει το παιδί του, δημοσιεύω αυτό το μήνυμα», γράφει στην ανάρτηση της η Μία Φάροου.

Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C

Στη συνέχεια, η 76χρονη σήμερα ηθοποιός εξηγεί με λεπτομέρειες τα περιστατικά του θανάτου των παιδιών της, για να παύσει τις ανακρίβειες, που κυκλοφορούν. «Η αγαπημένη μου κόρη Tam πέθανε σε ηλικία 17 ετών από μια κατά λάθος υπερβολική δόση των φαρμάκων που έπαιρνε για τις ημικρανίες της και για την καρδιακή πάθηση, που είχε. H Lark ήταν μία καταπληκτική κόρη, αδερφή, σύντροφος και μητέρα για τα παιδιά της. Πέθανε στα 35 της από επιπλοκές του HIV/AIDS που είχε κολλήσει από έναν πρώην σύντροφό της. Παρά την ασθένειά της, έζησε μια γεμάτη και αγαπημένη ζωή με τα παιδιά της και τον σύντροφό της. Υπέκυψε στην ασθένεια της και πέθανε ξαφνικά στο νοσοκομείο ανήμερα των Χριστουγέννων στην αγκαλιά του συντρόφου της», αναφέρει.

Τέλος, η Μία Φάροου αναφέρεται στον τελευταίο χαμό που πενθεί, αυτόν του γιου της, Thaddeus: «Ο θαρραλέος γιος μου, ο Thaddeus ήταν 29 χρονών και ζούσε ευτυχισμένος με τη σύντροφό του. Όλοι περιμέναμε έναν γάμο, όμως όταν αυτή η σχέση έληξε απότομα, τότε αυτοκτόνησε».

Mia Farrow hits back at ‘vicious rumours’ about her children after sharing ‘airbrushed’ family photo https://t.co/MpWCIsF73c