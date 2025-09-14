Lifestyle

Μιμή Ντενίση: «Όποιος δηλώνει από μια ηλικία και μετά ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα λέει ψέματα»

«Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά, δεν θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες», εξομολογήθηκε ακόμα
Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Μιμή Ντενίση και αποκάλυψε τα μυστικά της λάμψης και της νεότητάς της.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και συγγραφέας είναι 72 ετών, ωστόσο παραμένει μία όμορφη και άκρως γοητευτική γυναίκα. Αυτό, όπως αποκάλυψε στο περιοδικό ΟΚ! είναι αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας αλλά και… δημιουργίας. Όπως εξήγησε η Μιμή Ντενίση το γεγονός ότι είναι ακμαία και παραγωγική οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στη ζωντάνια που εκπέμπει. 

«Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της νεότητάς μου, τους απαντώ “η δημιουργία”. Αν έκανα μια δουλειά που βαριόμουν, θα βλέπατε γεράματα! Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα το λιγότερο 20 λεπτά γυμναστική με βάρη και μετράω με ειδική συσκευή τα βήματα που κάνω. Όποιος δηλώνει από μια ηλικία και μετά ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα λέει ψέματα», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, η Μιμή Ντενίση εξήγησε ότι στερείται πράγματα που της αρέσει να τρώει, όπως οι πατάτες και κάνει θυσίες για να παραμείνει πιστή στον στόχο της.

«Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά. Δεν θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

