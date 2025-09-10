Μίνως Μάτσας: «Ο παππούς μου ξεκίνησε τη δισκογραφία στην Ελλάδα»

Ο Μίνως Μάτσας ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (10.09.2025) στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα». Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συναυλία του στο Ηρώδειο την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, αλλά και για την επίδραση της μουσικής στους ανθρώπους.

«Η μουσική είναι το καλύτερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός για να ζούμε καλύτερα», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο Μίνως Μάτσας.

«Οτιδήποτε κάνεις και θέλεις να σταθείς στα πόδια σου δεν είναι εύκολο, αλλά αν έχεις υπομονή, επιμονή και τη διάθεση να το καλλιεργήσεις, θα σε πάει εκεί που πρέπει να σε πάει. Ο παππούς μου ξεκίνησε τη δισκογραφία στην Ελλάδα, μετά ο πατέρας μου συνέχισε την εταιρεία και έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι από το ’70 έως και σήμερα», δήλωσε ακόμα.

«Εγώ ήμουν στην απέναντι όχθη και έκανα μουσική. Ήμουν από τους ανθρώπους που εκείνοι συνεργάζονταν. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, ήμουν αποφασισμένος από μικρός να ασχοληθώ με τη μουσική. Βέβαια, πρέπει να σε θέλει και η ίδια η μουσική για να την κάνεις. Οπότε, “χτυπάει” κατευθείαν στην καρδιά. Και αυτό δημιουργεί μια σχέση με το κοινό την ώρα της συναυλίας που πραγματικά δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κάτι άλλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ούτε κι εγώ μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο, είναι σχεδόν μια μεταφυσική εμπειρία, γιατί είναι όλο ενεργειακό. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Έχουμε τόσα πράγματα να μας χωρίζουν, αλλά η μουσική μάς ενώνει, το λέω και συγκινούμαι, διότι είναι αλήθεια», δήλωσε ακόμα ο Μίνως Μάτσας.