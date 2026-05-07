Μιχάλης Ιατρόπουλος: Εκτός από ηθοποιός εργάζομαι και ως καπετάνιος, μάγειρας, skipper

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έδωσε μία νέα συνέντευξη και υπογράμμισε ότι δεν βιοπορίζεται από το επάγγελμα του ηθοποιού.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε στο Λοιπόν και τον δημοσιογράφου Ανδρέα Θεοδώρου, υπογραμμίζοντας ότι απέχει από την τηλεόραση συνειδητά, διότι εργάζεται και σε άλλες δουλειές. Μάλιστα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εξομολογήθηκε ακόμα ότι η υποκριτική ήταν ο μόνος λόγος που ήθελε να ξεφύγει από όλα.

«Ο ρόλος αυτός είναι πάρα πολύ κοντά σε εμένα. Πρόκειται για έναν λαϊκό άνθρωπο, έξω καρδιά… Με τα πάθη του, τα λάθη του. Έχω πολλά κοινά στοιχεία με τον ρόλο και με χαρά δέχτηκα. Ήταν και η ώρα να επιστρέψω, παρά το γεγονός ότι δεν το περίμενα ούτε το έχω ανάγκη οικονομικά. Ήταν, όμως, η ώρα να επανέλθω», είπε αρχικά ο Μιχάλης Ιατρόπουλος για τον ρόλο του στη σειρά «Το τελευταίο νησί».

«Η απόφαση να απέχω από την τηλεόραση ήταν και συνειδητή, διότι έχω άλλους πόρους. Εργάζομαι και ως καπετάνιος και ως μάγειρας και ως skipper και ως ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων σπορ. Οι προτάσεις για τηλεόραση ήταν για κάποιες guest εμφανίσεις. Στο σινεμά κάθε χρόνο κάνω δύο ταινίες και σχεδόν κάθε χρόνο παίζω στο θέατρο, οπότε η αποχή ήταν από την τηλεόραση σε πρωταγωνιστικό ρόλο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Η υποκριτική ήταν ο μόνος λόγος που ήθελα να ξεφύγω από όλα στα 29 – 30 μου. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που μου έδωσαν ευκαιρίες. Κρατάω μόνο τις καλές στιγμές και δεν έχω να πω κακό λόγο για κανέναν άνθρωπο που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

«Τα λεφτά χρειάζονται για να μην βλέπεις αυτούς που δεν γουστάρεις. Δόξα τω Θεώ, πάντα ήμουν οικονομικά ανεξάρτητος και ποτέ εξαρτώμενος από τη δουλειά του ηθοποιού, οπότε αυτούς που δεν γουστάρω να δω δεν τους βλέπω», σημείωσε ο γνωστός ηθοποιός σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.