Δημήτρης Σκουλός: Είναι μεγάλος έρωτας οι κόρες μου, ζω κι αναπνέω για αυτές

«Και τρίτο παιδί να μου έλεγαν να κάνω, πάλι κορίτσι θα ήθελα», είπε ακόμα
Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Σκουλός και αναφέρθηκε στους μεγάλους έρωτες της ζωής του που δεν είναι άλλος από τις δύο κόρες του, Μάιρα και τη Ρέα.

Ο γνωστός φωτογράφος έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη. Μάλιστα, ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε και στις φιλίες που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την τηλεόραση. 

«Αν υπολογίσεις και την αδελφή μου με την κόρη της, περιτριγυρίζομαι μόνο από γυναίκες. Είναι μεγάλος έρωτας οι κόρες μου. Ζω και αναπνέω για αυτές. Και τρίτο παιδί να μου έλεγαν να κάνω, πάλι κορίτσι θα ήθελα», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σκουλός.

Στην ίδια συνέντευξη ο γνωστός φωτογράφος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης με τα οποία έχει δημιουργήσει πραγματικές φιλίες όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι οι φίλοι που έκανα από την τηλεόραση. Ο Κώστας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια σε ένα γύρισμα της εκπομπής του “Traction” και από τότε γίναμε φίλοι. Δεν αναφέρω την Έλενα Χριστοπούλου, γιατί ήμασταν φίλοι 25 χρόνια, πολύ πριν από την τηλεόραση, και παραμένει φίλη μου», είπε ο Δημήτρης Σκουλός

