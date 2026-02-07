Μιχάλης Οικονόμου: Η πρώτη φορά που είδα τον γιο μας όταν τον πήραμε από το ίδρυμα ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου

Ο Μιχάλης Οικονόμου και ο σύζυγός του Γιώργος Μακρής είδαν τη ζωή του να αλλάζει ριζικά όταν υιοθέτησαν τον μονάκριβο γιο τους, που σήμερα είναι 7 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) στην εκπομπή «Μαμα-δες» που παρουσίασε η Γιολάντα Καλογεροπούλου στην ΕΡΤ1 και αναφέρθηκε στο κομμάτι της πατρότητας και στην πιο συνταρακτική στιγμή που βίωσε μέχρι σήμερα όταν υιοθέτησαν με τον σύζυγό του το παιδί τους.

«Την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι 7 χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Η πρώτη φορά που τον είδα, όταν τον πήραμε από το ίδρυμα, μέσα σε ένα πράσινο λίκνο, ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου. “Τώρα αυτό το παιδί είναι δικό μας, είμαστε δικοί του και θα συμπορευτούμε μαζί”, σκεφτόμουν. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ίσως το ίδιο βράδυ, που κάπως αρχίσαμε να μοιράζουμε το ποιος θα σηκωθεί να ταΐσει και να αλλάξει την πάνα, εκεί ήταν που μείναμε ενώπιος ενωπίω και του λέω “μικρέ”. Σαν να του είπα ότι όλα θα πάνε καλά αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να το έλεγα σε μένα», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Αυτό που ένιωσα όμως, πέρα από τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου, στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι και αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί. Αυτό που λέμε αγάπη», παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Μιχάλης Οικονόμου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.