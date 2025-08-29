Lifestyle

Μιχάλης Τσαουσόπουλος και Φραντζέσκα Παραρά σε νυχτερινή έξοδο στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός, ευδιάθετος και χαμογελαστός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μύκονο
Μιχάλης Τσαουσόπουλο και Φραντζέσκα Παραρά
Μιχάλης Τσαουσόπουλο και Φραντζέσκα Παραρά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και η σύζυγός του Φραντζέσκα Παραρά αποφάσισαν και το φετινό καλοκαίρι να επισκεφθούν τη Μύκονο. Το ζευγάρι δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων στα Ματογιάννια.

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος έπεσε πάνω στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νικ Κουρούμαλο και δεν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα.

Ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός, ευδιάθετος και χαμογελαστός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μύκονο, την οποία, όπως δήλωσε, επισκέπτεται ανελλιπώς τα τελευταία είκοσι χρόνια και θα συνεχίσει και τα επόμενα εξήντα!

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ο οποίος διεκδικεί το χρυσό κλειδί της πόλης με τόσες επισκέψεις στην Μύκονο, και η event manager Φραντζέσκα Παραρά παντρεύτηκαν το 2017 κάνοντας μία λιτή τελετή σε στενό κύκλο.

Οι δυο τους αποφάσισαν να κρατήσουν την εγκυμοσύνη που ακολούθησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον Ιούλιο του 2019, απέκτησαν την κόρη τους. Ο Μιχάλης έχει έναν ακόμα γιο, τον Βαγγέλη, ο οποίος τον έχει κάνει παππού αφού έχει και ο ίδιος μια κόρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Jessie J θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – Αναβλήθηκε η παγκόσμια περιοδεία της
Η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026, ενώ οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο ακυρώθηκαν
Η Jessie J
Newsit logo
Newsit logo