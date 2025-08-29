Μιχάλης Τσαουσόπουλος και Φραντζέσκα Παραρά σε νυχτερινή έξοδο στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και η σύζυγός του Φραντζέσκα Παραρά αποφάσισαν και το φετινό καλοκαίρι να επισκεφθούν τη Μύκονο. Το ζευγάρι δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων στα Ματογιάννια.

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος έπεσε πάνω στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νικ Κουρούμαλο και δεν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα.

Ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός, ευδιάθετος και χαμογελαστός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μύκονο, την οποία, όπως δήλωσε, επισκέπτεται ανελλιπώς τα τελευταία είκοσι χρόνια και θα συνεχίσει και τα επόμενα εξήντα!

Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ο οποίος διεκδικεί το χρυσό κλειδί της πόλης με τόσες επισκέψεις στην Μύκονο, και η event manager Φραντζέσκα Παραρά παντρεύτηκαν το 2017 κάνοντας μία λιτή τελετή σε στενό κύκλο.

Οι δυο τους αποφάσισαν να κρατήσουν την εγκυμοσύνη που ακολούθησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον Ιούλιο του 2019, απέκτησαν την κόρη τους. Ο Μιχάλης έχει έναν ακόμα γιο, τον Βαγγέλη, ο οποίος τον έχει κάνει παππού αφού έχει και ο ίδιος μια κόρη.