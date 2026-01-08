Μπάγια Αντωνοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ήταν πρωτοπόρος και μέντορας

Ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και τον κόσμο της δημοσιογραφίας. Η πρώην συνεργάτιδά του, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία έφυγε από το «Καλημέρα Ελλάδα», αποχαιρέτησε δημοσίως τον άνθρωπο που όπως ανέφερε ήταν ο μέντοράς της.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) έγινε η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και λίγες ώρες αργότερα η Μπάγια Αντωνοπούλου θέλησε να τον αποχαιρετίσει δημοσίως μέσω του Instagram.

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα….

Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη.

Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση που έκανε η Μπάγια Αντωνοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

A post shared by Μπάγια Αντωνοπούλου (@bayaant)

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε μιλήσει για την απόφαση να αποχωρήσει, από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, μιλώντας στο «Πρωινό Σου Σου» με την Ελένη Τσολάκη.

«Έφυγα και νομίζω ότι είμαι η μόνη που είπα, όταν έφυγα, πως το έκανα γιατί διαφώνησα μαζί του. Όλες και όλοι όσοι φύγαμε, το είχα κρατήσει και θα το πω τώρα, μετά ήταν “πω πω”. Πείτε ρε παιδιά την αλήθεια! “Ξέρεις κάτι, ναι, είχαμε διαφωνία”. Μην γλείφετε τώρα, πείτε την αλήθεια. Αν μη τι άλλο θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε εξηγημένοι και ειλικρινείς. Σήμερα, όπως το βλέπω τώρα όλο αυτό, έχω να πω πως τον παρακολουθώ και αυτόν με πολύ αγάπη και δεν έχω κάτι να κερδίσω.

«Μετά που είδα τι γίνεται εκτός, δεν θεωρώ ότι είχα μια άσχημη εμπειρία στο “Καλημέρα Ελλάδα”. Μετά κατάλαβα ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα έξω. Ήταν μια εκπομπή όπου όντως υπήρχε ένταση, όντως είχαμε διαφωνίες, αλλά υπήρχε και αυτή η προστασία από τα περαιτέρω. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έπαιρνα την απόφαση να μη δουλέψω στο “Καλημέρα Ελλάδα” γιατί ήταν κάτι που δεν μου ταίριαζε. Είναι μια εκπομπή για την οποία εγώ προσωπικά δεν έχω ούτε την αντοχή ούτε τη θέληση ούτε τις δυνατότητες να τη στηρίξω τόσο ώστε να γίνω κάτι καλό», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Μπάγια Αντωνοπούλου.