Μπάγια Αντωνοπούλου και Νίκος Κώτσης ετοιμάζονται να γίνουν γονείς – Έγκυος η δημοσιογράφος

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης ζουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής και της σχέσης τους. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως είναι έγκυος στο πρώτο παιδί τους και πως μέσα στο 2026 οι δυο τους θα παντρευτούν. Η δημοσιογράφος μπορεί να μη μιλάει συχνά για την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν την κρατάει κρυφή, ειδικά από τη στιγμή που έγινε ζευγάρι με τον επιχειρηματία.

«Είμαι έγκυος και στα γενέθλιά μου, μου έκανε πρόταση γάμου» είπε μπροστά στις κάμερες η Μπάγια Αντωνόπουλου, σε δηλώσεις που έκανε το Σαββατοκύριακο και μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day»

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είπε αρχικά η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Όσον αφορά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Νίκος Κώτσης, η ίδια αποκάλυψε: «Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα 3 χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα».

«Θα παντρευτούμε σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και θα είναι στην Αθήνα», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον σύντροφό μετακόμισαν μαζί σε ένα καινούργιο σπίτι κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Ξεκινήσαμε από φίλοι, μετά φτιάξαμε μαζί το site και μετά γίναμε ζευγάρι. Είναι ένα ουσιαστικό δέσιμο, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Η συγκατοίκηση πηγαίνει φανταστικά. Έχει λίγο παράπονο που δεν μαγειρεύω, αλλά είμαστε σαν… φοιτητοκατάσταση ακόμα. Αν, πρώτα ο Θεός, έρθουν παιδιά, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα να κάνω παιδιά, το χαρτί του γάμου δεν έχει καμία σημασία», δήλωνε η Μπάγια Αντωνοπούλου τον Απρίλιο του 2024.