Μπάγια Αντωνοπούλου: Μας είπε ο γιατρός ότι χάσαμε το παιδί, αλλά έγινε το θαύμα

Την καλύτερη φάση της ζωής της βρίσκεται η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της μωράκι με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την Κυριακή (22.02.2026) και λίγες ημέρες αργότερα η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την υπέροχη περίοδο που διανύει και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (04.03.2026).

«Είχα πολλά χρόνια να νιώσω τόσο ευτυχισμένη, και εγώ και ο άντρας μου. Μου άρεσε που το κάναμε στο σπίτι μας. Επιλέξαμε να κάνουμε το τραπέζι στο σπίτι γιατί ήταν το σπίτι που είχε φτιάξει ο μπαμπάς μου και που θυμάμαι όλα τα χρόνια που μου έλεγε έτσι όταν ήμουνα μικρή ότι εδώ θα γίνει ο γάμος και έτσι και με αυτόν τον τρόπο ήθελα και εγώ και ο Νίκος να τον τιμήσουμε», είπε αρχικά.

Μάλιστα, η Μπάγια Αντωνοπούλου αποκάλυψε και τα ονόματα που θα πάρει ο γιος τους, που θα είναι Μάριος και Γιώργος.

«Δεν ξέραμε το φύλο του μωρού, ήθελα να το κρατήσουμε έκπληξη. Η διαίσθησή μου ήταν ότι θα ήτανε κορίτσι. Ο Νίκος απ’ την αρχή μου έλεγε είναι γιος. Ο πεθερός μου ήθελε αγόρι και τελικά είχαν δίκιο είναι αγόρι. Θα τον πούμε Γιώργο – Μάριο. Γιώργος είναι ο πεθερός μου, Μάριος είναι από την Παναγία γιατί είναι ταγμένο το παιδί μου. Το ‘χω τάξει στην Παναγία της Τήνου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, η Μπάγια Αντωνοπούλου αναφέρθηκε και στις δύσκολες ώρες που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όταν ο γιατρός της είπε ότι το μωρό της δεν ακούγεται και δεν κινείται.

«Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι με έχει βοηθήσει ο Θεός. Παραμονή Χριστουγέννων, ξημερώματα βλέπω λίγο αίμα, παίρνω τον γιατρό μου και μπαίνουμε να κάνουμε τον υπέρηχο. Του λέω “γιατρέ δεν ακούγεται το παιδί;”. Μου λέει “δεν τ’ ακούμε το παιδί, δεν κινείται το παιδί”. Βγαίνει ο γιατρός στον άντρα μου, του λέει “το χάσαμε”. Και μου λέει ο γιατρός πάμε να το δούμε και σε ένα δεύτερο υπέρηχο και μπαίνω σε ένα δωμάτιο και προσεύχομαι πάρα πολύ. Μπαίνουμε μετά στον υπέρηχο και ευτυχώς το παιδί ήτανε καλά», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ πίστεψα ότι είναι θαύμα. Ήθελα να το πιστέψω. Εντάξει, μας τάραξε πολύ το γεγονός, ευτυχώς η Παναγία βοήθησε. Όταν μας είπε ότι το χάσαμε, εγώ γονάτισα. Κάθε γυναίκα που έχει βιώσει αυτή τη διαδικασία, να χάνει ένα παιδάκι μπορεί να καταλάβει. Και εμείς δυο χρόνια ζοριστήκαμε, δεν πιάσαμε εύκολα παιδί», πρόσθεσε η Μπάγια Αντωνοπούλου.