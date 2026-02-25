Lifestyle

Μπάγια Αντωνοπούλου: Το πρώτο μήνυμα για το φύλο του μωρού της – «Πρίγκιπά μας, σε περιμένουμε»

Η γνωστή δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ενώ σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της
Νίκος Κώτσης-Μπάγια Αντωνοπούλου
Νίκος Κώτσης-Μπάγια Αντωνοπούλου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το φύλο του μωρού που περιμένει η Μπάγια Αντωνοπούλου, αποκάλυψε η ίδια η δημοσιογράφος μέσω ανάρτησης που έκανε από τη μέρα του γάμου της.

Με θρησκευτικό γάμο παντρεύτηκαν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε μια ιδιαίτερη περίοδο λίγο πριν γίνουν γονείς. Κουμπάροι της δημοσιογράφου και του επιχειρηματία ήταν οι Γιάννης Φιλιππαίου και Ευγενία Φιλιππαίου.

Την ίδια ημέρα το ζευγάρι ενημερώθηκε για το φύλο του μωρού που περιμένει! Η γνωστή δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ενώ σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της.

«Πρίγκιπά μας, σε περιμένουμε», έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στο βίντεο από το gender reveal.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπάγια Αντωνοπούλου – Κώτση (@bayaant)

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της η Μπάγια Αντωνοπούλου.

