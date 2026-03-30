Μπάμπης Λαζαρίδης για Αγγελική Ηλιάδη: Κάποια αρνητικά σχόλια για τη μητέρα μου δεν μου αρέσουν

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη Λαζαρίδη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο νεαρός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Spill the tea» του Mad και αναφέρθηκε στη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν να μπει στο «Survivor», αλλά δεν κατάφερε λόγω τραυματισμού.

«Ήταν να πάω στο Survivor, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά έπαθα ρήξη χιαστού και δεν πήγα ποτέ. Θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί να το κάνω κάποια στιγμή», δήλωσε αρχικά.

Παράλληλα, μίλησε για την αναγνωρισιμότητα, υπογραμμίζοντας: «Με αγχώνει όλη αυτή η έκθεση. Δε με άγχωνε, γιατί ποτέ δεν ήθελα να είμαι στα φώτα της δημοσιότητας. Πάντα έλεγα στη μαμά μου να μη με ανεβάσει σε story, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Πάντα ήμουν πιο ντροπαλός και δεν ήθελα να ασχολούμαι με αυτό. Στο σχολείο δε με αντιμετώπιζαν ως κάτι ξεχωριστό, λόγω της μαμάς μου. Με τα παιδιά ήμασταν μαζί από πολύ μικρά, οπότε το ξέρανε, και δεν το σχολιάζανε».

«Η ψυχολογία μου επηρεάζεται ανάλογα με το τι γράφεται. Σίγουρα, κάποια αρνητικά σχόλια για τη μητέρα μου δεν μου αρέσουν, αλλά έχω μάθει να μην τα βλέπω καν. Και για μένα έχουν γραφτεί κάποια αρνητικά σχόλια. Είναι λογικό όταν βγαίνεις λίγο πιο δημόσια να υπάρχουν και κάποια αρνητικά σχόλια. Ο καθένας έχει την άποψή του, απλά εγώ δεν τα κοιτάω και συνεχίζω να προσπαθώ να πετύχω τους στόχους μου. Δεν θα απαντήσω ποτέ σε σχόλια, ούτε θα κάτσω να βρίσω. Είμαι ήρεμος άνθρωπος. Με έχει μεγαλώσει πολύ σωστά η μητέρα μου», πρόσθεσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον βίαιο θάνατο του πατέρα του.

«Δε θα έλεγα πως είμαι ο άντρας του σπιτιού, η μητέρα μου κάνει κουμάντο. Ήξερα από πάντα ότι ο πατέρας μου δεν είναι στη ζωή. Σίγουρα, δεν έχεις συνείδηση πριν τα 5, αλλά τον έχω χάσει από 3. Το ήξερα από πάντα ότι δεν έχω πατέρα και μερικές φορές ήταν άβολο στο σχολείο όταν με ρώταγε η δασκάλα πώς λένε τον πατέρα μου και της έλεγα ότι δε ζει.

Η μητέρα μου με μεγάλωσε μόνη της και όταν είχε δουλειές με μεγάλωνε μια κυριούλα. Και η γιαγιά μου και ο θείος μου, και ο παππούς μου. Δε μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Αφού με μεγάλωσαν σωστά, δεν το ένιωσα καν ότι δεν έχω πατέρα. Είχα όλη την οικογένεια στο πλευρό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο Μπάμπης Λαζαρίδης μίλησε με λόγια θαυμασμού για τη μητέρα του.

«Στη μαμά μου ξεχωρίζω ότι είναι πάντα συγκεντρωμένη στους στόχους της και έχει τον εγωισμό της. Είναι αυστηρός κριτής η μητέρα μου. Μου δίνει καλές συμβουλές και την ακούω πάντα. Μου λέει να μη βγαίνω τόσο πολύ στα κανάλια, να είμαι μετριόφρων, ότι πρέπει να μιλάει η δουλειά μου», δήλωσε.