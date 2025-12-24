Lifestyle

Μπάρμπρα Στρέιζαντ για Αριάνα Γκράντε: «Είμαι περήφανη για αυτήν, έχει εκπληκτικό ταλέντο»

«Σε ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου στο άλμπουμ μου», έγραψε στη λεζάντα
Μπάρμπρα Στρέιζαντ
Μπάρμπρα Στρέιζαντ / Photo by Chris Pizzello / Invision / AP, File

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Μπάρμπρα Στρέιζαντ τραγούδησε η Αριάνα Γκράντε με αποτέλεσμα η νεαρή τραγουδίστρια να δεχθεί τα συγχαρητήρια της μεγάλης καλλιτέχνιδας.

Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σε ανάρτηση στο Instagram ανέβασε φωτογραφία από προηγούμενη συνάντησή της με την Αριάνα Γκράντε. Στη λεζάντα φρόντισε να την επαινέσει τόσο για την ερμηνεία των τραγουδιών του άλμπουμ «The Secret of Life: Partners, Volume 2» όσο και για το ταλέντο της.

«Η Αριάνα Γκράντε είναι νεαρή γυναίκα με εκπληκτικό ταλέντο. Έχει ωραία φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη και πολλά άλλα» έγραψε η 83χρονη Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

«Μπορεί να ερμηνεύσει ρόλους, μπορεί να χορέψει, μπορεί να είναι αστεία! Είναι επίσης γλυκιά, ευγενική και στοχαστική» συνέχισε. «Είμαι πολύ περήφανη για σένα Αριάνα και σε ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου στο άλμπουμ μου… Μια μεγάλη αγκαλιά, Μπάρμπρα».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbra Streisand (@barbrastreisand)

«Υ.Γ. ήσουν υπέροχη στο Saturday Night Live και ήσουν τόσο όμορφη @arianagrande!», πρόσθεσε αναφερόμενη στην εμφάνισή της Αριάνα Γκράντε στην επιτυχημένη εκπομπή του NBC.

