Ο Μπιλ Μάρεϊ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να σταματήσουν προσωρινά τα ταινίας «Being Mortal». Η καταγγελία, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα και η Searchlight Pictures έχει αναλάβει να ερευνήσει τα όσα καταλογίζονται στον γνωστό ηθοποιό.

Δημοσίευμα της New York Post αναφέρει ότι η καταγγελία για τον Μπιλ Μάρεϊ δεν προέρχεται από τον Αζίζ Ανσάρι ο οποίος γράφει, σκηνοθετεί και παίζει στην ταινία «Being Mortal», ούτε όμως και από τον Σεθ Ρόγκεν που επίσης πρωταγωνιστεί στο φιλμ. Την καταγγελία διερευνά η Searchlight Pictures και, όπως ανακοίνωσε, η εταιρεία παραγωγής δεν θα προβεί σε κανένα σχόλιο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η απόφαση για «πάγωμα» των γυρισμάτων της ταινίας «Being Mortal» ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη, με ένα ενημερωτικό email της εταιρείας προς το καστ και το συνεργείο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Μπιλ Μάρεϊ θα παραμείνει στην ταινία ή αν θα αντικατασταθεί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 2023. Προς το παρόν είναι άγνωστο εάν η προσωρινή διακοπή θα επηρεάσει την κυκλοφορία.

