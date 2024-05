Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ συναντώνται μετά από 17 χρόνια στη νέα κωμωδία «Wolfs»

Το τρέιλερ της κωμωδίας «Wolfs» με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ κυκλοφόρησε σήμερα (29.05.2024). Οι 2 ηθοποιοί συναντιούνται ξανά μετά από 17 χρόνια και την ταινία «Ocean’s 13».

H ταινία ακολουθεί τον Τζορτζ Κλούνεϊ ως επαγγελματία «διορθωτή» που προσλαμβάνεται για να καλύψει ένα έγκλημα υψηλού προφίλ. Όταν όμως εμφανίζεται ένας δεύτερος «διορθωτής», ο Μπραντ Πιτ και οι δύο «μοναχικοί λύκοι» αναγκάζονται να συνεργαστούν.

Οι πρωταγωνιστές βλέπουν τη νύχτα τους να ξεφεύγει από τον έλεγχο με τρόπους που κανείς τους δεν περίμενε.

Στο πλευρό του Κλούνεϊ και του Πιτ πρωταγωνιστούν οι Έιμι Ράιαν, Όστιν Άμπραμς και Πούρνα Τζαγκανάθαν, ενώ σενάριο και σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Γουάτς.

Ο Γουάτς είναι περισσότερο γνωστός ως σκηνοθέτης τίτλων του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, όπως τα «Spider-Man: Homecoming», «Spider-Man: Far From Home» και «Spider-Man: No Way Home». Επίσης, σκηνοθέτησε και συνέγραψε την ταινία τρόμου «Clown» και το θρίλερ «Cop Car».

Συζητώντας για το «Wolfs» στα τέλη του περασμένου έτους, ο Κλούνεϊ είπε ότι αυτός και οι συνεργάτες του σχεδίαζαν ήδη την επέκταση του κόσμου της ταινίας.

«Μιλάμε ήδη για ένα σίκουελ αυτής της ταινίας που έκανα με τον Μπραντ και τον Τζον Γουάτς», είπε. «Περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα και ο Τζον είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος τύπος που είναι επίσης πολύ ευδιάθθετος. Αγαπάει αυτό που κάνει. Περάσαμε υπέροχα κάνοντας την ταινία και την έχουμε δει. Είναι μια εξαιρετική ταινία και είναι διασκεδαστικό να δουλεύω ξανά με τον Μπραντ. Περάσαμε πολύ ωραία».

Η ταινία «Wolfs» αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 20 Σεπτεμβρίου 2024.