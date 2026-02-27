Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, έβγαλε το επίθετο του πατέρα του από το όνομά του

Μία αλλαγή στο όνομά του αποφάσισε να κάνει ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ, βγάζοντας το επίθετό του πατέρα του από τους τίτλους της νέας του ταινίας Couture που τον ανέφεραν, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο 24χρονος, που γεννήθηκε με το όνομα Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ, έχει επίσημα εγκαταλείψει το επώνυμο του πατέρα του, Μπραντ Πιτ στους τίτλους της ταινίας, στην οποία υπήρξε βοηθός σκηνοθέτη, αλλά όχι της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί.

Ο Μάντοξ άλλαξε επίσης το όνομά του στις σημειώσεις παραγωγής της ταινίας Couture, οι οποίες δόθηκαν στους δημοσιογράφους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για αυτό το θέμα.

Η νέα δραματική ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις γαλλικές αίθουσες κινηματογράφων στις 18 Φεβρουαρίου, έχει πρωταγωνίστρια την 50χρονη Αντζελίνα Τζολί, η οποία υποδύεται μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που ανακαλύ[τει ότι έχει καρκίνο του μαστού πριν από το ταξίδι της στο Παρίσι.

Ο Μάντοξ βέβαια δεν είναι το μόνο παιδί τους που έχει αφαιρέσει το Πιτ από το επώνυμό του.

Το 2023, η Zahara εγκατέλειψε το επώνυμο του πατέρα της κατά την παρουσίασή της στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha στο Spelman College. Ένα χρόνο αργότερα, η Vivienne εμφανίστηκε με το όνομα Vivienne Jolie στο πρόγραμμα του μιούζικαλ του Broadway The Outsiders, στο οποίο συνεργάστηκε με τη μητέρα της.

Τον ίδιο μήνα, η Shiloh υπέβαλε αίτηση για να αλλάξει το όνομά της σε Shiloh Jolie στα 18α γενέθλιά της, τον Μάιο του 2024. Το δικαστήριο ενέκρινε επίσημα το αίτημά της τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Όπως αποδεικνύεται, αυτή η κίνηση δεν είναι εντελώς ασυνήθιστη για την οικογένεια, δεδομένου ότι ο Μπραντ και η Αντζελίνα έχουν αλλάξει και οι δύο τα ονόματά τους στο παρελθόν. Άλλωστε, η ηθοποιός γεννήθηκε ως Αντζελίνα Τζολί Βόιτ, πριν εγκαταλείψει το επώνυμο του πατέρα της, Τζον Βόιτ, και χρησιμοποιήσει το μεσαίο της όνομα ως επώνυμο.

Ο Μπραντ, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι Γουίλιαμ Μπράντλεϊ Πιτ, επέλεξε επίσης να χρησιμοποιεί το μεσαίο του όνομα όταν αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική.

Και παρόλο που πολλά από τα παιδιά τους έχουν ήδη ακολουθήσει τα βήματα των γονιών τους, αλλάζοντας τα ονόματά τους και εργαζόμενοι στην βιομηχανία του θεάματος, η Αντζελίνα είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν ενδιαφέρονται να γίνουν ηθοποιοί όπως αυτή και ο Μπραντ.