Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ατάκα – καρφί στους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια μέσα από νέο βίντεο με διάσημο σεφ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν αντιστάθηκε να «καρφώσει» ξανά την οικογένειά του, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεργασία του κι ένα βίντεο με τον γνωστό σεφ Μισέλ Ρου Τζούνιορ. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της πολυσυζητημένης ρήξης ανάμεσα στον γιο του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ και την υπόλοιπη οικογένεια.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ και ανερχόμενος σεφ που προωθεί το brand του Cloud23, βρέθηκε στο Λονδίνο από το Λος Άντζελες για να γυρίσει ένα βίντεο στην κουζίνα του εστιατορίου Wigmore στο ξενοδοχείο Langham. Μαζί με τον γνωστό σεφ Μισέλ Ρου Τζούνιορ ετοίμασαν ένα πιάτο με γκάμον (καπνιστό χοιρινό), στο οποίο ο Μπρούκλιν πρόσθεσε τη δική του καυτερή σάλτσα.

Ωστόσο, την παράσταση δεν έκλεψε μόνο το φαγητό αλλά και η ατάκα του Μπρούκλιν, όταν δήλωσε ότι «αυτό το πιάτο είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο θα πετούσα πίσω στο Λονδίνο» – σχόλιο που ερμηνεύτηκε ως σαφές καρφί προς την οικογένειά του, με την οποία δεν έχει συναντηθεί από τα Χριστούγεννα του 2024.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ – πλέον ζει με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ στο Λος Άντζελες – γυρίζει στο Λονδίνο αλλά χωρίς να δει τους γονείς και τα αδέλφια του.

Παρόλο που τα γυρίσματα τόσο μιας διαφήμισης της Moncler με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, όσο και τώρα με τον Ρου, πραγματοποιήθηκαν λίγα μόλις χιλιόμετρα από το πατρικό σπίτι στο Holland Park, εκείνος δεν θέλησε να επισκεφθεί την οικογένειά του, αποδεικνύοντας ότι το γυαλί έχει σπάσει για τα καλά.

Στο νέο βίντεο, ο Μισέλ Ρου αναφέρει πως «αναζητούμε πάντα νέες εκδοχές πάνω σε κλασικά πιάτα», εξηγώντας τη διαδικασία μαγειρέματος. Ο Μπρούκλιν, με νοσταλγία, προσθέτει: «Έτρωγα γκάμον με αυγό και πατάτες κάθε Τρίτη βράδυ».

Η αναφορά αυτή φαίνεται να συγκρούεται με τις αυστηρές διατροφικές συνήθειες της μητέρας του Βικτόρια, που μένει πιστή σε βρασμένα στον ατμό λαχανικά και ψάρι, αλλά και με την εικόνα του πατέρα του, που αγαπά να μαγειρεύει.

Το αποτέλεσμα του πιάτου κρίθηκε «σίγουρο best-seller» από τον διάσημο σεφ, ενώ το βίντεο έκλεισε με τους δύο να απολαμβάνουν το γεύμα τους παρέα με μια μπύρα Guinness.

Η νέα ανάρτηση ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική που δέχθηκε ο Μπρούκλιν για προηγούμενο βίντεό του, όπου κατηγορήθηκε ότι «έκαψε το μπέικον» στη συνταγή για καρμπονάρα.

Επίσης, ο σεφ Άλντο Ζίλι και ο πρώην προσωπικός μάγειρας του βασιλιά Καρόλου, Ντάρεν ΜακΓκρέιντι, τον επέκριναν για τη χρήση θαλασσινού νερού στο βράσιμο των ζυμαρικών, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «γελοία» και «προσβολή για τους Ιταλούς».

Παρά την κριτική, ο Μπρούκλιν συνεχίζει να ανεβάζει συνταγές στα social media, αυτή τη φορά επιλέγοντας μια απλή σάλτσα ντομάτας, με φόντο μουσική από το 2002 και εμφανώς «νοσταλγικό» στυλ.