Μαρίνα Σταυράκη και Λάμπης Λιβιεράτος μαζί στην πίστα σε μια βραδιά – έκπληξη για τη γιορτή της εκπαιδευτικού

Μαρίνα Σταυράκη και Λάμπης Λιβιεράτος καταγράφηκαν να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί στην πίστα νυχτερινού κέντρου, με αφορμή την ονομαστική γιορτή της εκπαιδευτικού. Ήταν μια βραδιά που οργάνωσαν φίλοι της, όπως αποκάλυψε η ίδια, σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 18 Ιουλίου. Το δικό τους δώρο, σε μια γυναίκα που αγαπούν και ζουν από κοντά.

Η Μαρίνα Σταυράκη έδειχνε να το απολαμβάνει. Ο Λάμπης Λιβιεράτος την πλησίασε και οι δυο τους τραγούδησαν μαζί κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Οι φίλοι της 58χρονης, τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατούσε.

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«Υπάρχουν βραδιές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο συναισθήματα. Η χθεσινή ήταν μια από αυτές. Μια υπέροχη έκπληξη από αγαπημένους φίλους και συνεργάτες για την ονομαστική μου εορτή, γεμάτη γέλια, μουσική, όμορφες αγκαλιές και ανθρώπους που αγαπώ» έγραψε η Μαρίνα Σταυράκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πρόσθεσε ακόμη: «Και κάπου ανάμεσα στις μελωδίες, υπήρχαν τραγούδια που έμοιαζαν να μην είναι απλές αφιερώσεις… υπήρχαν στίχοι που βρήκαν τον δρόμο τους, βλέμματα που έλεγαν περισσότερα από όσα τόλμησαν οι λέξεις και στιγμές που ίσως μόνο δύο άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Άλλωστε, οι πιο όμορφες ιστορίες δεν φωνάζουν. Ψιθυρίζουν. Κρατώ τη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη και εκείνη τη μικρή στιγμή που έκανε την καρδιά μου να χαμογελάσει λίγο διαφορετικά… Γιατί, καμιά φορά, η ζωή ξέρει να γράφει το πιο όμορφο σενάριο εκεί που δεν το περιμένεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Stavraki (@marina_patoulis)

«Στο κινητό του, από Μέριλιν Μονρόε που με είχε, με άλλαξε και με έγραψε “Σουλτάνα Μαρίνα”, εγώ τον έχω γράψει “my handsonme love”. Γνώρισα την οικογένεια και το περιβάλλον του» ανέφερε προ ημερών η Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο επιχειρηματία, με τον οποίο διατηρεί σχέση τους τελευταίους μήνες.