Μυρτώ Αλικάκη: «Δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου, καθόλου, δεν έχω ταλαιπωρηθεί μαζί τους»

Για τη σχέση που έχει χτίσει με τους δυο γιους της καθώς και για την ενηλικίωση τους μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μυρτώ Αλικάκη.

Η γνωστή ηθοποιός συνάντησε τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη το πρωινό της Τετάρτης (03.12.2025) στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1. Η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε για τα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον γάμο με τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Λαγούτη.

«Γενικά δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου, καθόλου. Από την άλλη, για να πω την αλήθεια, έχουν και στον Πέτρο (σ.σ. Λαγούτη) τρομερή αδυναμία. Θέλω να πω πως, επειδή είναι το ανδρικό πρότυπο και ο μπαμπάς τους, υπήρξαν κάποια μικροπράγματα που ήθελαν να τα συζητήσουν μαζί τους», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή πρωταγωνίστρια.

«Επειδή και εκείνος, όμως, είναι ένας πολύ ωραίος και σωστός… πυροσβέστης, δηλαδή ξέρει να ακούει και να τακτοποιεί τα πράγματα, πραγματικά θεωρώ πως έχουν όλα κυλήσει πολύ ομαλά με τα παιδιά. Εγώ δεν έχω ταλαιπωρηθεί με τα παιδιά. Δηλαδή πέρα από τα φυσιολογικά νεύρα της εφηβείας και τα “κλείνομαι στο δωμάτιο μου” και τα λοιπά, όλα ήταν σε πολύ λογικά πλαίσια. Ακόμα και όταν οι διάφορες φίλες μου λένε… “χιούμορ”, τους απαντάω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», είπε ακόμα.

«Προφανώς έχουν τη ζωή τους, είναι 23 και 20 χρονών, ζουν όμως ακόμα στο σπίτι. Πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα, να πω την αλήθεια, γιατί όσο ζεις στο πατρικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως. Σίγουρα, έχουν ενηλικιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, γιατί και γω είμαι από τη φύση μου της παρότρυνσης, αλλά πρακτικά είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μυρτώ Αλικάκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.