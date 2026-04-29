Ο Φειδίας Παναγιώτου δίνει την ευκαιρία σε 50 τυχερούς να παραστούν στον γάμο του – Άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου είναι έτοιμος να παντρευτεί την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου με το ζευγάρι να παντρεύεται την ερχόμενη Πέμπτη (30/4/2026) στην ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Μάλιστα ο Φειδίας Παναγιώτου αποφάσισε να κάνει κάτι μοναδικό «δίνοντας την ευκαιρία» σε όσους θέλουν να πάνε στον γάμο τους να στείλουν αίτηση.

Με βίντεο στα social media το ζευγάρι καλεί αυτούς που θα στείλουν αίτηση να αναφέρουν τους λόγους που θέλουν να πάνε στον γάμο τους, Αυτοί θα αποφασίσουν ποιοι είναι οι 50 τυχεροί που θα λάβουν το προσκλητήριο.

«Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία. Μπείτε στον σύνδεσμο στο προφίλ μου και γράψτε γιατί θέλετε να παρευρεθείτε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας;

— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) April 27, 2026

Επίσης ο Φειδίας Παναγιώτου κάνει πολλά μαθήματα ζεϊμπέκικου για να χορέψει στην δεξίωση με τα βίντεο από τις πρόβες να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.