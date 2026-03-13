Ναταλία Γερμανού: «Ακόμα έχω το άγχος του αν θα είμαι αντάξια του πατέρα μου»

Μετά από μία πολύ ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στον πατέρα της, τον σπουδαίο δημοσιογράφο και συγγραφέα Φρέντυ Γερμανό, η Ναταλία Γερμανού μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με αφορμή την επανέκδοση των βιβλίων του από τις εκδόσεις Διόπτρα.

«Είναι πολύ συγκινητική αυτή η βραδιά για μένα και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη Διόπτρα που κυκλοφορεί ξανά αυτά τα βιβλία του μπαμπά μου», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, προσθέτοντας με εμφανή συγκίνηση: «Εμένα δεν μου λείπει σαν συγγραφέας και σαν δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε ειλικρίνεια, με δίδαξε αμεσότητα και καλοσύνη στη δουλειά και νομίζω ότι μου κληροδότησε το χιούμορ και τον γλυκό τρόπο των συνεντεύξεων».

Όταν της έκαναν ερώτηση για το αν το επώνυμο «Γερμανός» της άνοιξε πόρτες στην αρχή της καριέρας της, απάντησε: «Φυσικά. Θα ήταν τεράστιο ψέμα να πω ότι δεν άνοιξε. Οι πόρτες ανοίγουν όταν έχεις ένα επίθετο-βύσμα, αλλά πόσο καιρό; Τριάντα χρόνια δεν θα κρατούσε. Ακόμα το έχω το άγχος αν θα είμαι αντάξιά του. Και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα νιώσω αντάξιά του».

Για τους συνεργάτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, η Ναταλία Γερμανού παραδέχτηκε πως δεν μένει ανεπηρέαστη όταν ακούει σχόλια που την στεναχωρούν. «Δεν ξέρω αν η Γερμανού είναι σχολείο. Πάντως όποιος περνάει από μένα έχει σίγουρα καλή τύχη αργότερα και σίγουρα περνάει καλά. Θα ήμουν τελείως αναίσθητη αν δεν στεναχωριόμουν, αλλά από την άλλη μπορώ να καταλάβω ότι κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται καταστάσεις. Μετά τα φιλτράρω, τα συζητάω και όλα επανέρχονται στη φυσιολογική τους ροή», εξήγησε.

Τέλος, σχολίασε και τα δημοσιεύματα που αφορούν πιθανές αλλαγές στο πάνελ της εκπομπής της είπε: «Τα βλέπω, και από τη στιγμή που δεν ισχύουν και δεν ευσταθούν αυτές οι φήμες, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χαμογελάσω» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Όλους θα τους αλλάξω! Αυτός που βλέπετε δεν θα μείνει κανείς. Θα φέρω άλλους στη θέση τους και θα φύγω κι εγώ. Να πάμε όλοι μαζί Μαλδίβες».