Ναταλία Γερμανού: Η on air έκπληξη στον Θάνο Καλλίρη – «Σε τσάκωσα αδιάβαστο» του είπε η παρουσιάστρια

Ναταλία Γερμανού και Θάνος Καλλίρης υπήρξαν ζευγάρι στο παρελθόν και διατηρούν όπως φαίνεται εξαιρετικές σχέσεις μέχρι και σήμερα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» θέλησε να ευχηθεί στον τραγουδιστή για τη γιορτή του, μπροστά στις κάμερες. Του τηλεφώνησε και οι δυο τους συνομίλησαν για λίγα δευτερόλεπτα.

«Θανούλη μου, σε πήρα για χρόνια πολλά!», είπε η Ναταλία Γερμανού, όταν ο τραγουδιστής απάντησε στην κλήση. «Ναταλάκι μου; Πώς κι έτσι τέτοια ώρα; Δεν έχεις εκπομπή;», αναρωτήθηκε έκπληκτος ο Θάνος Καλλίρης, με την παρουσιάστρια να προσπαθεί να τον ξεγελάσει.

«Δεν έχω πια», του είπε χαρακτηριστικά. «Τι εννοείς δεν έχεις πια; Ποιον θα πλακώσω στο ξύλο, πες μου», απάντησε ο Θάνος Καλλίρης στο ίδιο ύφος.

«Κανέναν, αγάπη μου. Με μεταφέρανε στη βραδινή ζώνη, μας πήγαν όλους μετά το δελτίο ειδήσεων πια, prime time… Είπαμε να σε πάρουμε όλοι μαζί τηλέφωνο για να σου πούμε χρόνια πολλά! Δεν μας έβλεπες, σε τσάκωσα αδιάβαστο», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

«Κάποτε μου έπαιρνες κι ένα δώρο», της επισήμανε με χιούμορ ο τραγουδιστής στο κλείσιμο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το “Καλύτερα δε Γίνεται”.