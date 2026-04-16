Νατάσα Παζαΐτη: Διπλή έκπληξη για τα γενέθλιά της – «Η ομάδα μου, η δική μου “ζεστή αγκαλιά”»

Η Νατάσα Παζαΐτη είχε τα γενέθλιά της στις 14 Απριλίου και έκανε δύο αναρτήσεις στο Instagram, για τις διπλές εκπλήξεις που της έκαναν τα παιδιά της και η ιατρική της ομάδα.

Η Νατάσα Παζαΐτη για τα γενέθλιά της στα έγραψε στα social media: «60 χρόνια ζωής… και η καρδιά μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ. Σήμερα το χειρουργείο “φωτίστηκε” όχι μόνο από τους προβολείς, αλλά από τη ζεστασιά των ανθρώπων μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα μου. Η δική μου “ζεστή αγκαλιά”. Άνθρωποι που με συντροφεύουν χρόνια τώρα, μοιραζόμενοι μαζί μου ώρες αγωνίας, συγκέντρωσης, αλλά και τη βαθιά χαρά της καλής έκβασης κάθε επέμβασης. Είναι οι συνοδοιπόροι μου στο καθήκον και στην προσφορά.

​Σας ευχαριστώ για την υπέροχη έκπληξη και την τούρτα, αλλά κυρίως σας ευχαριστώ που είστε το στήριγμά μου. Εύχομαι να συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια να προσφέρουμε μαζί, με την ίδια αγάπη και αφοσίωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νατάσα Παζαΐτη (@natasapazaitibhc)

Τα 60 για μένα δεν είναι ένας αριθμός, αλλά μια επανεκκίνηση. Στη ζωή, στη φιλία, στην αγάπη, στην επιστήμη. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νατάσα Παζαΐτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα 24ωρο νωρίτερα η Νατάσα Παζαΐτη μοιράστηκε φωτογραφία από την έκπληξη που δέχτηκε από τα παιδιά της για τα φετινά της γενέθλια.

H κόρη της, Αλίκη Καραμανλή, της έκανε έκπληξη την τούρτα των γενεθλίων της μαζί με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο με λουλούδια.