Νατάσα Θεοδωρίδου: Επιχειρηματίας ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας – Πληροφορίες για τη σχέση τους

Η Νατάσα Θεοδωρίδου φέρεται να έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Real Life και η ρεπόρτερ Αλεξάνδρα Αντωνίου, ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρμπίδης και η τραγουδίστρια βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες, χωρίς να έχουν διάθεση να κεντρίζουν τα φώτα της δημοσιότητας

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρμπίδης, πρόσφατα βρέθηκαν σε γνωστό πολυκατάστημα, προκειμένου να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Η ατμόσφαιρα, γεμάτη γιορτινούς ήχους και χρώματα, ταίριαζε απόλυτα με το κλίμα που έβγαζε το ζευγάρι, το οποίο δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες: η χημεία τους ήταν εμφανής.

Οι δυο τους εμφανίζονται όλο και πιο συχνά μαζί. Πραγματοποιούν κοινές εξόδους και έχουν ταξιδέψει σε διάφορους προορισμούς, όπως στην Κω τον περασμένο Αύγουστο, στην Αλικαρνασσό, αλλά και στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούλιο. Δεν δείχνουν να ενοχλούνται όταν πέφτουν πάνω σε φωτογράφους αν και δεν επιδιώκουν την προβολή της σχέσης τους.

«Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά» ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια», είχε δηλώσει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε συνέντευξή της στο Mega.

Τη φετινή σεζόν η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον». Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη μοναδική φωνή και ο Σάκης Ρουβάς με την απίστευτη σκηνική του παρουσία, θα αποτελέσουν σίγουρα ένα από τα καλύτερα σχήματα αυτής της σεζόν με τους ανθρώπους να κάνουν ουρές για να τους δουν από κοντά.

Μέχρι το 1996 η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Χριστιάνα. Από το 1999 έως το 2007 υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Ανδριάννα. Έκτοτε η Νατάσα Θεοδωρίδου κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα media.