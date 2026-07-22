Lifestyle

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η φωτογραφία με τη μητέρα της και τον αδελφό της – «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά»

Η τραγουδίστρια μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό της πόζαρε και ανέβασε το οικογενειακό στιγμιότυπο σε Instagram story
Η Νατάσα Θεοδωρίδου
Η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Τα «χρόνια πολλά» στη μαμά της είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου για τα γενέθλιά της με μια ανάρτηση στα social media.

Στην εικόνα που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση ευχήθηκε στη μητέρα της για τα γενέθλιά της γράφοντας: «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», συνοδεύοντας το με το κομμάτι του Στίβι Γουόντερ «Happy Birthday».

theodoridou instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό της πόζαρε και ανέβασε το οικογενειακό στιγμιότυπο σε Instagram story.

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