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Snoop Dogg: Τον Αύγουστο του 2027 η πρεμιέρα της ταινίας για τη ζωή του ειδώλου της Gangsta Rap

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα εμφανιστεί ο Τζόναθαν Ντέιβις
Snoop Dogg
Snoop Dogg / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η Universal Pictures ανακοίνωσε την κυκλοφορία βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg στις 6 Αυγούστου 2027.

Στην ταινία που έχει θέμα «την ιστορία του καλλιτέχνη, μεγιστάνα και ειδώλου της gangsta rap» σύμφωνα με την Universal, στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα εμφανιστεί ο Τζόναθαν Ντέιβις. Θα υποδυθεί τον ράπερ «Snoop Dogg» γεννημένο ως Κάλβιν Μπρόντους Τζούνιορ, σε διάφορα στάδια της καριέρας του. Η ταινία θα τον ακολουθεί όταν γίνεται διάσημος τη δεκαετία του 1990.

Ο Κρεγκ Μπρούερ σκηνοθετεί τη βιογραφική ταινία με βάση το σενάριο που έγραψε ξανά, το οποίο αρχικά έφερε την υπογραφή του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Η ταινία θα ενσωματώνει μουσική από το πλούσιο βιογραφικό του Snoop, μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «Drop It Like It’s Hot», «Gin and Juice» και «What’s My Name».

Η ταινία είναι το πρώτο κινηματογραφικό έργο στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας της Death Row Pictures με τη NBCUniversal. Στην ομάδα παραγωγής συμμετέχουν ο Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, μαζί με τον ίδιο τον Snoop Dogg και την πρόεδρο της Death Row Pictures, Σάρα Μέικερ.

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