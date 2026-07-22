Σπύρος Μπιμπίλας για Μαίρη Λίντα: Άπειρος σεβασμός στη γυναίκα θρύλο, ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας διατύπωσε το δικό του αντίο στην Μαίρη Λίντα, την οποία γνώριζε προσωπικά. Ο ηθοποιός και βουλευτής την χαρακτήρισε «θρύλο» και έγραψε πως τα τραγούδια που ερμήνευσε θα περνούν από γενιά σε γενιά.

Σπύρος Μπιμπίλας και Μαίρη Λίντα είχαν φωτογραφηθεί μαζί, στο Κηποθέατρο Παπάγου, τον Ιούλιο του 2012. Το 2018 η τραγουδίστρια εγκαταστάθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της.

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«Aντίο σε μια από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας… Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Άπειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο, την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα.. Αντίο αηδόνι μας…. Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το ’60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους» έγραψε καταληκτικά ο ηθοποιός και βουλευτής.

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Με την απώλεια της ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού, αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίσθηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μαίρη Λίντα, πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική, παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της.