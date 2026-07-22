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Βασίλης Μπισμπίκης: Το τρυφερό μήνυμα στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της – «Χρόνια πολλά άγγελέ μου»

Ο ηθοποιός ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο αλλά γεμάτο αγάπη μήνυμα
Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή
Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Γενέθλια έχει σήμερα, Τετάρτη (22.07.2026) η Δέσποινα Βανδή και ανάμεσα στις πιο συγκινητικές ευχές που δέχτηκε ήταν εκείνη από τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο αλλά γεμάτο αγάπη μήνυμα.

«Χρόνια πολλά άγγελέ μου…», έγραψε ο ηθοποιός εκφράζοντας με λίγες μόνο λέξεις τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του.

mpismpikis vandi instagram
Instagram

Να θυμίσουμε πως στη Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε νωρίτερα και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Δημοσιεύοντας δύο κοινές τους φωτογραφίες, έγραψε: «Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο», εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη αγάπη που έχει για τη μητέρα της.

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