Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης παραμένουν σε σχέση, με την δημοφιλή τραγουδίστρια να δηλώνει ευτυχισμένη κοντά του. Μετά από μια περίοδο που οι δυο τους απέφευγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις, αποφάσισαν να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Το βράδυ της Τετάρτης (06-05-2026) αποφάσισαν να δώσουν το παρών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης «EROS» που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.

Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας φέρονται να είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2025. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης κάνουν ταξίδια, απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν μαζί και φροντίζουν να μην δίνουν τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Δεν δείχνουν να ενοχλούνται όταν πέφτουν πάνω σε φωτογράφους αν και δεν επιδιώκουν την προβολή της σχέσης τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε μετά την προβολή των πλάνων στην εκπομπή «Happy Day»: «Είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος… Ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι έχει μια επιχείρηση με μέλια;

Είναι παραγωγός μελιού. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη που ξέρει διάφορα, μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του και είναι πολύ δυνατός και δυναμικός. Τη Νατάσα Θεοδωρίδου κατά καιρούς την έχουν συνδυάσει με κάποιους ανθρώπους αλλά, δεν έχει βγει η ίδια ανοιχτά σε μια εκδήλωση που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα έχει κάμερες και δημοσιογράφους. Τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζεις δεν τον κρύβεις. Και εκείνος πολύ άνετος».

«Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Να αλλάξει παρακαλώ! Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά» είχε δηλώσει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Mega.