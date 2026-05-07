Ο Μπρένταν Φρέιζερ «ταξιδεύει» στον πλανήτη Άρη στη νέα ταινία «Starman» σε σκηνοθεσία του Τζος Γουέικλι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Starman», σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy, Τζος Γουέικλι (Josh Wakely).

Ο διάσημος ηθοποιός θα υποδυθεί τον οραματιστή τεχνολόγο Tom Adams, έναν αρχιτέκτονα του μέλλοντος, ο οποίος «ξεκινά μια ιστορική αποστολή στον Άρη, τοποθετώντας τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή του επόμενου συνόρου της ανθρωπότητας. Ωστόσο, όταν απρόβλεπτα γεγονότα τον βρίσκουν εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη, η αποστολή του μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, ο οποίος δεν καθοδηγείται μόνο από την ανάγκη για επιβίωση, αλλά από την αγάπη».

Το πρότζεκτ αποτελεί παραγωγή της Grace: A Storytelling Company. Ο Έντι Βάισμαν (Eddie Vaisman) της Sight Unseen αναλαμβάνει χρέη παραγωγού, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον σταρ μετά την ταινία «Rental Family» της Searchlight. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο σκηνοθέτης και η Ρεμπέκα Γκράχαμ (Rebecca Graham) από την πλευρά της Grace.

Την ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών πλαισιώνει ο καταξιωμένος δημιουργός Ντέιβιντ Σ. Γκόγιερ (David S. Goyer) μαζί με τους Τάρεκ Σερίφ (Tarek Sherif), Ράιαν Γκρέιβς (Ryan Graves) και Τζούλια Λεμπέντεφ (Julia Lebedev) της Sight Unseen.

Οι Σερίφ και Γκρέιβς χρηματοδοτούν την ταινία, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

Η εταιρεία Anton θα ξεκινήσει τις πωλήσεις στο Marché du Film των Καννών, όπου αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, σύμφωνα με το Deadline.

Παράλληλα, ο Φρέιζερ θα υποδυθεί τον Πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (Dwight D. Eisenhower) στην ταινία «Pressure» της Focus Features. Επίσης, αναμένεται να εμφανιστεί στο πλευρό των Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman) και Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray) στο φιλμ «Diamond» του Άντι Γκαρσία (Andy Garcia), το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, ενώ θα επιστρέψει στον εμβληματικό του ρόλο στο επερχόμενο τέταρτο μέρος του franchise «The Mummy», μαζί με τη Ρέιτσελ Βάις (Rachel Weisz).