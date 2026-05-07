Η Ορθούλα Παπαδάκου για τη μάχη με την σκλήρυνση κατά πλάκας: Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα

Η Ορθούλα Παπαδάκου μίλησε στο «Happy Day» και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και τις μάχες που έδωσε όταν διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στο περιθώριο του πάρτι γενεθλίων που έκανε το βράδυ της Τετάρτης (06-05-2026) μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο και το τελευταίο χειρουργείο που έκανε στο γόνατό της.

Η Ορθούλα Παπαδάκου διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011, μια περιπέτεια που έχει μοιραστεί δημόσια για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα πρώτα συμπτώματα την οδήγησαν σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και άγχους, καθώς αρχικά δεν γνώριζε τι της συνέβαινε. Η τελική διάγνωση, αν και σοκαριστική, της προκάλεσε μια αίσθηση ανακούφισης γιατί επιτέλους ήξερε τι έπρεπε να αντιμετωπίσει.

Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, με συχνές εισαγωγές στο νοσοκομείο και έντονη φαρμακευτική αγωγή. Η ψυχολογική της κατάσταση είχε επιβαρυνθεί, ενώ αντιμετώπισε και σκληρά σχόλια για την αλλαγή στην εμφάνισή της λόγω της θεραπείας.

Όπως είπε στις νέες δηλώσεις της: «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία επτά χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας».

«Δε με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών» συμπλήρωσε σε άλλο σημείο και και πρόσθεσε: «Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη επτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω».