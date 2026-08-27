Ο Eros Ramazzotti έκανε εγχείρηση στις φωνητικές χορδές του – Αναβάλλονται προγραμματισμένες συναυλίες

Ο Ιταλός τραγουδιστής Eros Ramazzotti έκανε εγχείρηση στις φωνητικές χορδές του, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο καλλιτέχνης υποβάλλεται στη συγκεκριμένη επέμβαση (η προηγούμενη ήταν το 2019) προκειμένου να αντιμετωπίσει πρόβλημα.

Λόγω του χειρουργείου και της απαραίτητης περιόδου ανάρρωσης, ο Eros Ramazzotti αναγκάζεται να αναβάλει την προγραμματισμένη περιοδεία του σε ΗΠΑ, Καναδά και Λατινική Αμερική, με τίτλο «Una Storia Importante».

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Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα συμπαράστασης και δήλωσε πως οι συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν ώστε να επιστρέψει «πιο δυνατός».

Η επιστροφή του στη σκηνή θα ξεκινήσει από την Ευρώπη την 1η Απριλίου 2027, με πρώτο σταθμό το Λουξεμβούργο.Οι συναυλίες στην Αμερική θα ξεκινήσουν από το Τορόντο στις 24 Σεπτεμβρίου 2027. Ενώ οι εμφανίσεις στο Μεξικό επαναπρογραμματίστηκαν για τον Οκτώβριο του 2027, αν και ορισμένες πόλεις, όπως η Γουαδαλαχάρα, είδαν τις συναυλίες τους να ακυρώνονται οριστικά.

Ο Έρος Ραμαζότι, ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ιταλούς τραγουδιστές, με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita», υπόσχεται να επιστρέψει καλύτερος από ποτέ.

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Η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας της φωνής του. Η διαδικασία πήγε περίφημα και ο ίδιος δήλωσε μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα: «Είμαι καλά, αλλά πρέπει να ξεκουραστώ. Σταματάω την περιοδεία για λίγο, αλλά θα επιστρέψω πιο δυνατός».

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοράσει οι θαυμαστές του θα ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα από την παραγωγή.