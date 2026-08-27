Δωροθέα Μερκούρη: Θεωρώ ότι δεν φταίει η γυναίκα για τον ανταγωνισμό αλλά η πατριαρχία, το αντρικό φύλο

Για τον ρόλο που θεωρεί πως έχει η πατριαρχία στον ανταγωνισμό, ακόμη και ανάμεσα στις γυναίκες, μίλησε η Δωροθέα Μερκούρη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Instyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

“Με έχουν βοηθήσει πολύ οι ωραίες γυναίκες. Οι πολύ όμορφες γυναίκες δεν ανταγωνίζονται. Και οι έξυπνες γυναίκες δεν ανταγωνίζονται” παραδέχθηκε, αρχικά, η Δωροθέα Μερκούρη.

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“Θεωρώ ότι δεν φταίει η γυναίκα για τον ανταγωνισμό αλλά η πατριαρχία. Φταίει το αντρικό φύλο πάλι για τον ανταγωνισμό που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Κι εκεί – αν το δω – έχω κατανόηση. Ο ανταγωνισμός κρύβει τραύμα, κρύβει φόβο. Κι ο φόβος είναι μια ενέργεια στην οποία εγώ λέω όχι. Είναι μια αρνητική στάση”.

Πως θα σε χαρακτήριζες; Εσύ, που σε ξέρεις.

Χαρούμενη. Συμπονετική. Και φιλόζωη, μέχρι αηδίας.