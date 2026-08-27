Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε ρομαντικό δείπνο: Το «έλα, μην ντρέπεσαι» του επιχειρηματία

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου συνεχίζουν να τροφοδοτούν με υλικό τους διαδικτυακούς φίλους τους, με ορισμένα από τα βίντεο να προκαλούν σχόλια και συζητήσεις. Ο επιχειρηματίας αποφάσισε να δημοσιοποιήσει βίντεο από νυχτερινή έξοδο με την τραγουδίστρια, στην οποία για ακόμα μια φορά δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσά τους.

Αυτή τη φορά, Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου, βγήκαν με παρέα για δείπνο. Δεν αποκάλυψαν την τοποθεσία. Η λήψη έγινε την ώρα που όλοι τους κοιτούσαν τον κατάλογο για να παραγγείλουν.

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατέγραψε τη Ρία Ελληνίδου την ώρα που κάθονταν αντικριστά στο τραπέζι, γράφοντας πάνω στο βίντεο τη φράση «Το ραντεβού μου» και προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά, ενώ έκανε tag την τραγουδίστρια.

«Πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου», της είπε με χιούμορ, με τη Ρία Ελληνίδου να χαμογελά εμφανώς αμήχανα. «Έλα, μην ντρέπεσαι», συνέχισε εκείνος, κάνοντας το στιγμιότυπο ακόμη πιο παιχνιδιάρικο.

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γύρισε την κάμερα προς την υπόλοιπη παρέα, αποκαλύπτοντας πως η έξοδος δεν ήταν τελικά τετ-α-τετ. «Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε κι αυτούς εδώ πέρα να μας προσέχουν», σχολίασε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα.

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Αμέσως μετά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε στη Ρία Ελληνίδου: «Κούκλα είσαι». Εκείνη των ευχαρίστησε και τον ρώτησε αν ξέρει να ξεματιάζει. «Ξέρω αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο» της απάντησε ο επιχειρηματίας.

Επισήμως πάντως δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη φημολογούμενη σχέση τους. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έχουν αποφασίσει να μην κρύβονται αλλά και να μην επικεντρώνονται στα προσωπικά τους. Προτιμούν να απασχολούν για άλλους λόγους.