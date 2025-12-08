Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: «Έφαγα άκυρο κοινώς» λέει για το ναυάγιο της συνεργασίας της με διεθνή παραγωγή

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για μια συνεργασία που περίμενε, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Η ηθοποιός ανέφερε ότι στεναχωρήθηκε πολύ από την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά όπως είπε δεν είναι διατεθειμένη να το βάλει κάτω.

Στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ανέφερε: «Με στεναχώρησε κάτι πρόσφατα, είναι επαγγελματικό. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσω έναν πολύ ωραίο ρόλο σε μια ξένη ταινία και τελευταία στιγμή, ενώ εγώ το θεωρούσα σίγουρο, έφαγα άκυρο κοινώς. Οπότε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το βάζω κάτω. Ο επιμένων νικά».

«Δυστυχώς τα παίρνω όλα πάρα πολύ προσωπικά και τα ζω όλα στο έπακρο. Δηλαδή όταν είμαι χαρούμενη είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και όταν είμαι στεναχωρημένη με παίρνει από κάτω, βυθίζομαι βαθιά. Αλλά το ξεπερνάω γρήγορα» πρόσθεσε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

«Το αφήνω λίγο ανοιχτό, ναι» απάντησε η ηθοποιός και μοντέλο για το ενδεχόμενο γάμου με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.

«Σιχαίνομαι τους ανθρώπους που επικρίνουν την εμφάνιση. Ας απενοχοποιήσουμε το γυναικείο κορμί και γενικότερα το κορμί. Κι ας φοράει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει» απάντησε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου για το σχόλιο της Αλεξάνδρας Τσόλκα σχετικά με το ντύσιμο της Μαρίας Αντωνά.