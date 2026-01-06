Νένα Χρονοπούλου: Όταν γεννήθηκε ο γιος μου έμεινε 5 μήνες στην εντατική, είχε συμφύσεις στον εγκέφαλο

Για τον μονάκριβο γιο της, Χρήστο, μίλησε η Νένα Χρονοπούλου σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφέροντας ότι την περιπέτεια υγείας που πέρασε ο μικρούλης, τις πρώτες ώρες της ζωής του.

Όπως εξομολογήθηκε η Νένα Χρονοπούλου, η οποία βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (06.01.2026) γέννησε ενώ βρισκόταν στον 5,5 μήνα της κύησής της και ο γιος της δεν μπόρεσε να διασωληνωθεί άμεσα. Η πρόωρη γέννησή του οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

«Γέννησα τον Χρήστο 5,5 μηνών και έμεινε 5 μήνες στην εντατική. Δεν πίστευα ότι έχει ζήσει. Δηλαδή εγώ όταν άνοιξα τα μάτια μου μετά τον τοκετό, το πρώτο πράγμα που ρώτησα τη Μαρία, ήταν η διευθύνουσα του μαιευτηρίου που γέννησα, και της λέω “ζει;”. Μετά την ανάνηψη, γιατί έκανα καισαρική. Έζησε αυτό το θηρίο. Και ήταν καλό, εννοούσαν “ζει και είναι καλό” εννοώντας ότι δεν έχει πάρει λοίμωξη, ότι έχει βγει “λευκό” και “ροζ”, ότι δεν είναι μαύρο από τις λοιμώξεις χωρίς οξυγόνο», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξή της η Νένα Χρονοπούλου.

«Ο Χρήστος δεν έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, είχε κάτι μικρές συμφύσεις στον εγκέφαλο. Δεν μου είπαν καν ότι ο Χρηστάκος δεν κατάφερε να διασωληνωθεί αμέσως. Γιατί ο Χρήστος όταν γέννησε, πήρε ανάσα και έκλαψε. Ήταν τόσο μικρούλης, ήταν πολύ δυνατός…

Ο πρώτος γιατρός, αν και ήταν πολύ έμπειρος, δεν κατάφερε να τον διασωληνώσει. Και μέχρι να κατέβει η επόμενη νεογνολόγος από το “συν δύο” στο “μείον δύο” που ήταν τα χειρουργεία, να πλυθεί, να ετοιμαστεί, όσες προσπάθειες είχαν κάνει να διασωληνωθεί, το μωρό δεν πήγαινε καλά. Και μας άφησε… ό,τι μας άφησε. Θέλω να πω ότι αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου», περιέγραψε στη συνέχεια η Νένα Χρονοπούλου.

«Θα πω ότι είναι ένα πλάσμα που χωρίς αυτόν δε θα μπορούσαμε να αγκαλιάσουμε με τέτοιο όραμα όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς τους γονείς που μας έχουν εμπιστευθεί και έχουμε γίνει μια τεράστια αγκαλιά. Ίσως τελικά ο Θεός ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς», δήλωσε στη συνέχεια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή της, η Νένα Χρονοπούλου παραδέχτηκε ότι είχε φτάσει τα 99,8, ενώ μίλησε και για το λίφτινγκ που έκανε πρόσφατα.

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57 – 59 κιλά. Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες», εξομολογήθηκε.

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο.

Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική», δήλωσε ακόμα.