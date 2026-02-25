Νικόλας Ράπτης: «Ζήτησα τη βοήθεια ψυχολόγου για να διαχειριστώ τον εθισμό μου στο φαγητό»

«Νομίζω πως είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ» είπε μεταξύ άλλων για τον εθισμό του στο φαγητό, ο Νικόλας Ράπτης.

Ο Νικόλας Ράπτης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Super Κατερίνα και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη νέα του καθημερινότητα από τότε που έγινε πατέρας και στα υπερφαγικά επεισόδια. Αναφερόμενος στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει με την Ελίνα Παπίλα, είπε: «Πρέπει να γίνει ένας απολογισμός στο τέλος της σεζόν, η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές δουλεύουν στο κόκκινο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα με το παιδί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις για το μέλλον και τη δουλειά, οπότε πιστεύω του χρόνου θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές.

Πρέπει να το φτιάξω αυτό. Στεναχωριέμαι. Τώρα έχουμε αρχίσει και επικοινωνούμε κιόλας αρκετά», ανέφερε, επίσης, ο Νικόλας Ράπτης.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τη δήλωσή του ότι ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο για τον εθισμό του στο φαγητό, ο Νικόλας Ράπτης απάντησε: «Νομίζω πως είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ. Θέλει μεγάλο εσωτερικό πόλεμο, νομίζω ότι πολλοί “πολεμούν” όπως λέμε με τα παιδιά στην εκπομπή, είναι ένας συνεχής αγώνας», είπε ο Νικόλας Ράπτης.

Ο Νικόλας Ράπτης και η σύζυγός του, Εμμανουέλα τον Σεπτέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς με τον ερχομό της κόρης τους να συμπληρώνει την προσωπική τους ευτυχία. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα media.