Νικολέτα Βλαβιανού: Ο Πέτρος Φιλιππίδης τιμωρήθηκε, δέχτηκα από εκείνον bullying και άσχημες συμπεριφορές

«Δεν υπάρχει ποτέ εκδικητικότητα στα πράγματα», ξεκαθάρισε ακόμα
Νικολέτα Βλαβιανού
H Νικολέτα Βλαβιανού / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για την υπόθεση του συναδέλφου της, Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς και για την δική της εμπειρία από τη συνεργασία τους μίλησε, η Νικολέτα Βλαβιανού σε μία νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης τιμωρήθηκε, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν ήταν σεξουαλικής μορφής, ήταν (σ.σ. δέχτηκα από εκείνον) bullying περισσότερο και άσχημες συμπεριφορές», υπογράμμισε, αρχικά, η Νικολέτα Βλαβιανού μιλώντας την Κυριακή (28.12.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Απλώς δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσο σύντομα αυτό. Δηλαδή περίμενα ότι θα γίνει πολύ αργότερα. Μάλιστα θέλαμε να γράψουμε ένα βιβλίο και μας πρόλαβε και σ’ αυτό, βγήκαν δηλαδή πριν τα πράγματα οπότε δεν έχει και το βιβλίο τώρα αξία», πρόσθεσε η Νικολέτα Βλαβιανού. 

«Δεν υπάρχει ποτέ εκδικητικότητα στα πράγματα. Αυτό μεταφράστηκε σαν εκδίκηση, εκδικητικότητα των γυναικών, αλλά δεν ήταν. Όχι, απλώς έτυχε την κατάλληλη στιγμή να είναι ανοιχτά τα αυτιά. Γιατί και παλιά λέγονταν πράγματα αλλά δεν μας άκουγαν», συμπλήρωσε η Νικολέτα Βλαβιανού στον ΑΝΤ1.

