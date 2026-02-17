Συμβαίνει τώρα:
Νίκος Αποστολόπουλος: «Στις παλιές εποχές ο Τρύφωνας Σαμαράς θα ήταν κλόουν, δεν είναι κακό αυτό»

«Ο κλόουν δεν είναι κακό γιατί πολλοί αμόρφωτοι παρεξηγούνται» είπε ο Νίκος Αποστολόπουλος
Tρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Αποστολόπουλος
Tρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Αποστολόπουλος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Νίκος Αποστολόπουλος παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας (16-02-2026) μετά την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ». Κλήθηκε να σχολιάσει τον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά και την πρεμιέρα του «J2US». Όπως είπε το σόου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης δεν του άφησε καλές εντυπώσεις. Ο Τρύφωνας Σαμαράς, που παίρνει μέρος στην παραγωγή, έχει ένα ρόλο «πασπαρτού», σύμφωνα με τον σχεδιαστή μόδας. 

Νίκος Αποστολόπουλος και Τρύφωνας Σαμαράς γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες. Όπως είπε ο σχεδιαστής, στις δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», στόχος του δεν είναι να προσβάλλει τον κομμωτή.

«Μια χαρά είναι ο Akylas είχαμε κάτι καλύτερο;», σχολίασε αρχικά για τον Εθνικό τελικό της Eurovision. Στη συνέχεια, σχολίασε την πρεμιέρα του J2us: «Είδα κάποιες σκηνές. Ήταν η κάθετη πτώση. Χειρότερο από το trash», είπε.

Για τον Τρύφωνα Σαμαρά ανέφερε: «Στις παλιές εποχές ο Τρύφωνας θα ήταν κλόουν. Είναι πασπαρτού. Ο κλόουν δεν είναι κακό γιατί πολλοί αμόρφωτοι παρεξηγούνται. Είναι υπέροχο θα ήθελα να είχα σπίτι μου έναν κλόουν».

Ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε για την τηλεθέαση του «J2US» ότι πάνω από 2.000.000 τηλεθεατές πέρασαν από το σόου, με ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του σταθμού.

