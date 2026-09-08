Η Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: «Ήταν μια θανατική ποινή αυτό που μου είπε ο γιατρός»

Η Πάμελα Άντερσον διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και από το 2015, έχει θεραπευτεί πλήρως. Την Κυριακή (06-09-2026), μίλησε ξανά ανοιχτά για τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως αρχικά οι γιατροί της είχαν δώσει μόλις 10 χρόνια ζωής. Η διάσημη ηθοποιός πάλεψε και τα κατάφερε. Επιχειρεί τώρα να στείλει ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε όσους ανεβαίνουν έναν αντίστοιχο Γολγοθά.

Η 59χρονη Πάμελα Άντερσον ανέβηκε στη σκηνή του «amfAR Gala Venezia 2026» και μίλησε για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Όπως είπε, η είδηση της ασθένειας λειτούργησε σαν «θανατική καταδίκη» για την ίδια, γεμίζοντάς την με φόβο και ενοχές για το μέλλον των παιδιών της.

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«Ήταν μια θανατική ποινή αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» θυμήθηκε η ηθοποιός. Η ίδια έχει δηλώσει ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, από μια βελόνα τατουάζ που μοιράστηκε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

Η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο έπαιρνε αποφάσεις, όπως εξήγησε: «Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου» προσθέτοντας: «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά παιδιά μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως τα φάρμακα ήταν εξαιρετικά ακριβά και της κόστισαν όλες τις οικονομίες που είχε τότε στην τράπεζα. «Μου πήρε όλα όσα είχα στην τράπεζα» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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Σήμερα, η Πάμελα Άντερσον δηλώνει νικήτρια και όχι θύμα. «Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι το κορίτσι που χρειάζεται να το σώσουν, όσο εύκολο κι αν είναι να υποδυθεί κανείς αυτόν τον ρόλο» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

@vanityfairitalia #PamelaAnderson prende il microfono all’amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell’articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83 #VFentertainment ♬ original sound – Vanity Fair Italia

Τον περασμένο χρόνο ησταρ του «Baywatch» απασχόλησε με τα προσωπικά ατης, όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον με τον Λίαμ Νίσον, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Naked Gun. Ωστοσο, τον Δεκέμβριο του 2025 εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μία ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού.