Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοινώνει νέο άλμπουμ με διασκευές των Χάρι Στάιλς, Έλβις Πρίσλεϊ και Beatles

Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ κυκλοφορεί το 48ο άλμπουμ του, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών που βρέθηκαν στην κορυφή των charts από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Χάρι Στάιλς.

Ο βραβευμένος μουσικός θα επαναπροσδιορίσει κλασικά και σύγχρονα singles που κυριάρχησαν στα charts τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες στο άλμπουμ των 12 τραγουδιών, με τίτλο Only Number Ones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

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Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ είπε: «Πρότεινα στην Warner Music να ηχογραφήσω ένα άλμπουμ με τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα. Δόξα τω Θεώ που συμφώνησαν! Άκουσα δεκάδες τραγούδια και επέλεξα 12 από τα αγαπημένα μου».

«Αυτός ο δίσκος είναι ο φόρος τιμής μου σε υπέροχους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν υπέροχα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα» πρόσθεσε.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διασκευές των Sign Of The Times (Harry Styles), Return To Sender (Elvis Presley), Oh, Pretty Woman (Roy Orbison), η επιτυχία του Norman Greenbaum του 1969, «Spirit In The Sky», καθώς και τα «I’m A Believer» των Monkees και «White Christmas» του Bing Crosby.