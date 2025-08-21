Νίκος Κοκλώνης: «Αν δεν ήμουν εγώ, θα με ακολουθούσα» έγραψε στη λεζάντα δικής του φωτογραφίας

Μετά από μια δύσκολη σεζόν, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές του, με το βλέμμα στην επερχόμενη χρονιά. Ο παραγωγός δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με χιουμοριστική λεζάντα, δείχνοντας την πιο χαλαρή πλευρά του.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Ceo της «Barking Well Media», εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, σε μια χαλαρή στιγμή στο σπίτι. Το βλέμμα του στην κάμερα είναι έντονο, ενώ η ασπρόμαυρη αισθητική της φωτογραφίας δίνει έναν πιο καλλιτεχνικό τόνο.

«Αν δεν ήμουν εγώ… θα με ακολουθούσα» , έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης στη φωτογραφία που δημοσιοποίησε.

«Ίσως δεν ήταν η χρονιά των θριάμβων – αλλά της αποκάλυψης. Όχι του εφήμερου μεγαλείου, αλλά του στιβαρού ήθους. Δεν την θυμάμαι για το ύψος που θα μπορούσε να μου δώσει, αλλά για το βάθος στο οποίο με τόλμη βούτηξα τον εαυτό μου» είχε γράψει ο Νίκος Κοκλώνης στις αρχές Ιουλίου, κάνοντας τον δικό του απολογισμό.

Ο θάνατος του πατέρα του, λίγες μέρες αργότερα τον συνέτριψε. Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης με μια ανάρτηση στο Instagram έγραψε σε μαύρο φόντο: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για την αγάπη σου, την παρουσία σου, την ησυχία που ένιωθα όταν ήσουν κοντά».